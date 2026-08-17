Jetour T2 esgota após lançamento no Brasil e montadora abre lote promocional

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O SUV híbrido plug-in Jetour T2 4x4 esgotou o primeiro lote de 700 unidades no mercado brasileiro em menos de 15 dias após o lançamento oficial.

A montadora integrante do grupo Chery confirmou a comercialização total do estoque inicial e determinou a abertura de um lote adicional com valor promocional.

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A configuração topo de gama estreou em julho com preço fixado em R$ 339.900. A empresa estabeleceu a validade da condição especial para o lote extra até o dia 15 de agosto de 2026, com encerramento antecipado em caso de término do estoque disponível na rede nacional.

Especificações técnicas e conjunto mecânico

Traseira Jetour T2 4x4 - Foto: Divulgação Grupo Chery

O modelo utiliza um motor 1.5 turbo a gasolina associado a três motores elétricos. O sistema entrega potência combinada de 597 cv e torque de 91,7 kgfm, gerenciados por uma transmissão 3-DHT voltada a veículos híbridos.

A bateria fornecida pela CATL possui capacidade de 43,24 kWh. Os dados homologados indicam autonomia de 106 km no modo exclusivamente elétrico e alcance total de 1.300 km com os reservatórios completos. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 5,5 segundos.

Sistema de tração e capacidade off-road

Interior Jetour T2 4x4 - Foto: Divulgação Grupo Chery

O sistema de tração integral XWD, desenvolvido pela BorgWarner, aciona os eixos por meio dos motores elétricos sem a presença de um eixo cardã tradicional.

O veículo dispõe de oito modos de condução, controle de descida, assistência de velocidade em baixa movimentação (Crawl Control) e o recurso de giro reduzido (Tank Turn).

As dimensões externas registram 4,785 metros de comprimento, 2,006 metros de largura, 1,875 metros de altura e 2,8 metros de entre-eixos.

O porta-malas comporta 580 litros e a capacidade de carga útil é de 375 kg. O vão livre em relação ao solo mede 205 mm, com capacidade de imersão de 700 mm, ângulo de ataque de 28 graus e ângulo de saída de 30 graus.