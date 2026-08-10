Grande montadora terá seis carros por menos de R$ 120 mil no Brasil

O Grupo Chery prepara uma nova ofensiva para ampliar sua participação no mercado automotivo brasileiro. A empresa planeja lançar seis carros com preços estimados entre R$ 80 mil e R$ 120 mil, distribuídos entre as marcas Omoda, Jaecoo, Lepas e iCaur.

A estratégia faz parte do plano para chegar à marca de 500 mil veículos emplacados por ano no Brasil até 2031. Para alcançar o objetivo, o grupo pretende ampliar o número de marcas e modelos disponíveis no país nos próximos anos.

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Os seis veículos ficarão sob responsabilidade da divisão Omoda & Jaecoo. Apesar disso, a operação das marcas Lepas e iCaur ainda não teve todos os detalhes divulgados. A expectativa é que novas informações sejam apresentadas no fim de agosto.

Chery aposta em carros menores

Uma das principais apostas do projeto é o desenvolvimento de veículos com menos de quatro metros de comprimento. A categoria tem ganhado espaço no Brasil por reunir modelos mais acessíveis e voltados principalmente para o uso urbano.

A Chery já havia indicado, em 2025, que trabalhava na criação de dez carros compactos para os próximos anos. O planejamento incluía quatro modelos com cerca de 4,20 metros, além de veículos menores, com aproximadamente quatro metros e 3,80 metros.

A divisão entre as marcas também faz parte da estratégia. Os modelos de 4,20 metros seriam destinados à Chery, Omoda, Jaecoo e Lepas. Já os veículos de quatro metros e 3,80 metros seriam distribuídos entre diferentes marcas do grupo, com uma exceção envolvendo a Jaecoo em uma das categorias.

Omoda 4 será lançado ainda em 2026

Entre os modelos que já tiveram a identidade apresentada está o Omoda 4, revelado durante o Salão de Pequim, em abril. O SUV compacto teve sua chegada ao mercado brasileiro confirmada para o fim de 2026.

Além dele, o grupo confirmou durante o evento na China outros dois veículos: o Omoda 2 e o Jaecoo 3. Até o momento, porém, as especificações técnicas detalhadas dos dois modelos ainda não foram divulgadas.

A previsão é que os veículos tenham diferentes opções de motorização, incluindo versões com motor a combustão, híbrida convencional (HEV) e totalmente elétrica.

No caso do Omoda 2, a expectativa é de que o modelo tenha carroceria de hatch com visual aventureiro e seja posicionado para disputar espaço com SUVs compactos de entrada.

Modelos da Chery podem ganhar outras marcas

Outra possibilidade estudada pelo grupo é utilizar veículos desenvolvidos originalmente para a Chery em outras marcas da empresa.

Os três modelos inicialmente planejados para a Chery, por exemplo, podem ser comercializados em outros mercados internacionais pela iCaur. A estratégia segue uma prática já utilizada pelo fabricante para ampliar sua presença sem precisar desenvolver um veículo totalmente novo para cada marca.

Dessa forma, produtos da marca principal podem receber adaptações para serem vendidos por diferentes divisões do grupo, de acordo com o mercado de destino.

Nova plataforma será desenvolvida na França

O desenvolvimento da nova geração de compactos também conta com trabalhos realizados na França. O Grupo Chery mantém no país um centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado a projetos globais da Omoda e da Jaecoo.

A decisão de avançar sobre os segmentos menores também está relacionada ao desempenho das marcas no mercado europeu. Segundo Peter Matkin, chefe de engenharia da Chery na Europa, a empresa concentrou inicialmente os esforços em SUVs maiores, acompanhando uma tendência observada mundialmente.

Com o tempo, porém, a fabricante identificou a necessidade de ampliar sua atuação entre os veículos menores.

À Reuters, o executivo afirmou que a falta de modelos abaixo de quatro metros faz a empresa perder uma parcela importante do mercado europeu. Por isso, uma nova plataforma para compactos está sendo desenvolvida, com o calendário de lançamento acelerado diante da prioridade dada ao projeto.

Chery mira espaço ocupado por BYD e Geely

A nova estratégia também representa uma mudança na atuação da Chery. Até pouco tempo, os veículos compactos tinham menos espaço nos planos da fabricante, inclusive no mercado chinês.

O segmento de carros elétricos de entrada é atualmente marcado pela forte presença de empresas como BYD e Geely, que contam com uma ampla variedade de modelos pequenos e com preços mais baixos.

A Chery começou a reagir a esse cenário com a apresentação de novos produtos, entre eles o QQ, hatch elétrico desenvolvido para atrair consumidores interessados em veículos compactos com uma proposta mais sofisticada.

No Brasil, a chegada de seis modelos entre R$ 80 mil e R$ 120 mil pode colocar o grupo em uma faixa de preços que ainda tem pouca presença entre as fabricantes chinesas que vêm ampliando sua atuação no país.