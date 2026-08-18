Nova geração da Nissan Frontier tem 204 cv e lançamento no Brasil

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A Nissan está desenvolvendo a nova geração da picape média, identificada internamente pelo código D27. O projeto global, que substitui a atual Frontier, apresenta especificações técnicas que posicionam o veículo no segmento de picapes médias.

Especificações técnicas do motor e performance

Nova geração da Nissan Frontier - Foto: Divulgação Nissan

O novo conjunto mecânico da Nissan Frontier D27 utiliza um motor 2.4 biturbodiesel de quatro cilindros. Os dados oficiais indicam uma potência de 204 cv e torque de 470 Nm. A faixa de entrega de torque ocorre entre 1.500 e 2.750 rpm.

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O trem de força é composto por um câmbio automático de seis marchas e sistema de tração 4x4, que inclui reduzida. O conjunto permite capacidade de carga útil superior a 1.000 kg e capacidade de reboque de 3.500 kg.

Configuração de mercado e produção

Interior nova geração da Nissan Frontier - Foto: Divulgação Nissan

A estratégia global da Nissan para a picape foca em versões de cabine dupla. No mercado australiano, a montadora padronizou a gama com câmbio automático e tração integral em todas as variantes disponíveis.

A expectativa para o mercado brasileiro aponta para o lançamento entre o final de 2026 e o início de 2027. O modelo, que compartilha arquitetura com a nova Mitsubishi L200 Triton, deve chegar ao Brasil via importação ou produção regional, dependendo da estratégia industrial da marca para a América Latina.

Contexto de concorrência

A nova geração da picape da Nissan concorre diretamente com modelos consolidados no setor de utilitários médios, como:

Toyota Hilux

Ford Ranger

Mitsubishi L200 Triton

Chevrolet S10

A introdução da D27 visa atender às novas normas de emissões e critérios de segurança exigidos para o mercado automotivo. A montadora realizou testes com unidades protótipos em território brasileiro para adequação da suspensão e calibração do motor ao diesel local.