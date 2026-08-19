Novo Hyundai Tucson 2027: design, dimensões e interior revelados

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A Hyundai revelou nesta semana o design da próxima geração do Tucson. O projeto abandona as linhas da versão anterior e adota formas geométricas e angulares.

O veículo mantém a categoria de SUV compacto, mas amplia as medidas de carroceria e o entre-eixos para aumentar o volume interno da cabine.

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Dimensões e espaço interno do Hyundai Tucson 2027

Interior Novo Hyundai Tucson 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

O novo Tucson mede 4,70 metros de comprimento, o que representa um aumento de 60 milímetros em relação ao modelo anterior.

O entre-eixos atingiu 2.785 milímetros, com ganho de 30 milímetros.

A largura alcançou 1,905 metro e a altura subiu para 1,685 metro. Essas alterações resultaram em 29 milímetros adicionais de espaço para a cabeça dos passageiros no banco traseiro.

A abertura das portas traseiras aumentou em 10 graus, totalizando 83 graus de inclinação.

Tecnologia de conectividade

A cabine integra o sistema de infoentretenimento Pleos. O painel central abriga uma tela de grandes proporções posicionada sobre a estrutura frontal, mantendo botões físicos para comandos do sistema.

O painel de instrumentos permanece em uma tela posicionada na linha de visão do motorista. O acabamento interno utiliza materiais perfurados e detalhes em madeira, com iluminação ambiente.

Design exterior e iluminação

Novo Hyundai Tucson 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

A montadora aplicou a linguagem de design denominada "Art of Steel" no exterior do veículo. O projeto utiliza barras de luz que percorrem a largura da dianteira e da traseira. As lanternas e os faróis incorporam um motivo iluminado em formato de "H".

Calendário de lançamento

A Hyundai confirmou o início das vendas na Coreia do Sul para o segundo semestre de 2026. A comercialização nos mercados globais ocorrerá ao longo de 2027.

A empresa informou que divulgará as especificações das motorizações, as opções de transmissão, a lista de versões e os valores de mercado em data posterior.