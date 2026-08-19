NISSAN
Montadora japonesa demite 20 mil funcionários e fecha 7 fábricas
Plano de reestruturação altera a capacidade produtiva de 3,5 milhões para 2,5 milhões de veículos
A Nissan executa um plano de reestruturação que prevê a eliminação de 20 mil postos de trabalho e a redução de sua rede industrial de 17 para 10 fábricas.
A estratégia visa o controle de despesas e a recuperação da margem operacional da empresa após resultados negativos nos exercícios fiscais de 2025 e 2026.
Cortes de pessoal e reajuste da estrutura global
Fábrica | Estratégia visa o controle de despesas | | | | | |
A eliminação dos 20 mil cargos representa 15% do quadro total de funcionários da companhia. O processo ocorre de forma gradual em departamentos administrativos, logísticos e industriais.
A montadora busca simplificar níveis hierárquicos e integrar operações para reduzir gastos fixos. A meta global de redução de custos soma 500 bilhões de ienes.
Fechamento de plantas industriais
O plano de reestruturação altera a capacidade produtiva mundial de 3,5 milhões para 2,5 milhões de veículos anuais. Unidades na Argentina e no México já cessaram a fabricação de automóveis.
A montadora planeja o encerramento das atividades nas plantas de Shonan e Oppama, no Japão, até 2028. As decisões envolvem o fim da produção, a consolidação de linhas e a transferência de ativos.
Impacto da reestruturação no Brasil
A Nissan encerrou as atividades de seu centro de design em São Paulo. A medida integra o corte global de centros de desenvolvimento da marca. A fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, mantém as operações de montagem dos modelos Kicks e Kait.
A unidade brasileira recebeu investimentos de R$ 2,8 bilhões para modernização tecnológica e atende ao mercado regional da América Latina.
Resultados financeiros e projeções
A empresa registrou lucro operacional no trimestre encerrado em junho de 2026, interrompendo a sequência de prejuízos apurados nos dois anos fiscais anteriores.
A montadora revisou a projeção de vendas mundiais para baixo, com foco na correção de custos diante da concorrência de fabricantes chinesas.
O plano de reorganização busca a rentabilidade da operação com um volume menor de produção.