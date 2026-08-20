Denza lança elétricos de luxo no Brasil que carregam em 9 minutos

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A fabricante Denza realizou evento na cidade de São Paulo para apresentar os modelos Denza Z9 GT e Denza D9 ao mercado nacional. A marca registrou a quarta posição em vendas no segmento de veículos premium no Brasil, após oito meses de operação.

Felipe Massa, Ana Paula Siebert, Carol Bassi e Álvaro Garnero - Foto: Divulgação

Sob o conceito da marca “Technology Drives Elegance”, o encontro reuniu influenciadores, formadores de opinião e parceiros, além dos embaixadores da Denza no Brasil: Felipe Massa, Ana Paula Siebert, Carol Bassi e Álvaro Garnero.

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Desempenho e especificações do Denza Z9 GT

Denza D9 - Foto: Divulgação

O modelo Denza Z9 GT possui três motores elétricos e a plataforma e³, entregando 952 cavalos de potência.

O veículo acelera de zero a cem quilômetros por hora em 2,7 segundos. O sistema mecânico inclui a função Crab Walk, que realiza o deslocamento lateral do carro, e o mecanismo de auto parking para manobras.

O modelo integra a categoria de cupês esportivos elétricos no mercado brasileiro.

Recursos da minivan executiva Denza D9

Denza D9 - Foto: Divulgação

O Denza D9 consiste em uma minivan de sete lugares com motorização totalmente elétrica. O veículo apresenta autonomia de 600 quilômetros por carga e bateria de 115 kWh.

O isolamento acústico da cabine mantém o nível de ruído entre 65 e 70 decibéis a velocidades entre 110 e 120 quilômetros por hora em rodovias. O acabamento interno segue o padrão de assentos executivos de aviação.

Tecnologia flash charging e infraestrutura

A tecnologia Flash Charging opera com potência de até 1.500 kW. O sistema recupera a carga da bateria de 10% a 70% em cinco minutos e de 10% a 97% em nove minutos.

A loja da marca em Brasília receberá o primeiro carregador ultrarrápido do país, com expansão programada para todas as concessionárias da rede nacional. O Denza Z9 GT sai de fábrica com compatibilidade para o sistema de recarga.