Ford Ranger estreia cabine simples com 6 marchas: confira detalhes

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A Ford iniciou a venda da nova configuração da picape Ranger com foco no transporte de carga e no trabalho pesado no Brasil.

Preços da linha Ranger XL

A montadora posicionou a nova variante Cabine Simples com preço inicial de R$ 256.600. A linha comercial também oferece as opções Chassi Cabine, a partir de R$ 248.600, e Cabine Dupla, que atinge o valor de R$ 282.600 na configuração automática.

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Motor e capacidade de carga

Traseira da Ford Ranger - Foto: Divulgação Ford

O conjunto mecânico utiliza o motor 2.0 turbodiesel da família Panther. O propulsor entrega 170 cv de potência e 41,3 kgfm de torque.

O sistema de transmissão possui opções manual ou automática, ambas com seis marchas e tração 4x4.

A versão Cabine Simples transporta até 1.223 kg na caçamba, que possui volume de 1.600 litros.

Equipamentos e conectividade

Interior da Ford Ranger - Foto: Divulgação Ford

A Ford incluiu itens de segurança e tecnologia na versão de entrada XL. O modelo traz sete airbags, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas e diferencial traseiro blocante.

O painel de instrumentos digital mede 8 polegadas. A central multimídia SYNC 4 oferece tela de 10 polegadas com pareamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O sistema envia dados de telemetria e consumo para o portal de monitoramento de frota da fabricante.

Configuração para o trabalho

A montadora removeu itens de conforto para reduzir o custo operacional e facilitar a manutenção. A lista de ausências inclui faróis de neblina, estribos, câmera de ré, sensores de estacionamento, capota marítima e protetor de caçamba.

O ajuste dos espelhos retrovisores ocorre de forma manual, sem o uso de alavanca interna no painel. As rodas de aço medem 16 polegadas e utilizam pneus de uso misto.