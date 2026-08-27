FESTIVAL INTERLAGOS
Kwid 2027 é apresentado com novo design e preço reduzido
Propulsor gera potência de 71 cavalos com etanol e 68 cavalos com gasolina
A Renault exibiu no Festival Interlagos a linha 2027 do Kwid, utilitário com modificações visuais na carroceria, inclusão de itens tecnológicos no interior e tabela promocional de lançamento para o mercado brasileiro.
Atualizações no design exterior e identidade
A carroceria exibe para-choque frontal tridimensional, grade em preto brilhante e faróis DRL em LED em todas as configurações.
A traseira traz lanternas reestilizadas em LED, emblema centralizado e inscrição com a tipologia global da marca.
A versão topo de linha Outsider apresenta teto com pintura bitom e rodas de liga leve com acabamento diamantado.
Inovações na cabine e tecnologia interna
O painel de instrumentos possui tela digital de sete polegadas com animação de boas-vindas no acionamento da ignição.
A central multimídia integra visor de dez polegadas com espelhamento sem fio para sistemas operacionais.
O volante exibe o logotipo atualizado e os assentos contam com revestimentos inéditos nas versões Techno e Outsider.
Especificações mecânicas e motorização
O conjunto propulsor mantém o motor 1.0 SCe de três cilindros com bloco em alumínio e duplo comando de válvulas.
O propulsor gera potência de 71 cavalos com etanol e 68 cavalos com gasolina, enquanto o torque atinge dez quilogramas-força-metro com biocombustível e 9,4 quilogramas-força-metro com combustível fóssil.
Valores de tabela e preços promocionais
A fabricante estabeleceu campanha promocional temporária de lançamento com reduções sobre os preços nominais da linha:
- Kwid Evolution: preço de tabela de R$ 82.790 e valor promocional de R$ 71.190.
- Kwid Techno: preço de tabela de R$ 85.890 e valor promocional de R$ 75.990.
- Kwid Outsider: preço de tabela de R$ 91.190 e valor promocional de R$ 84.890.