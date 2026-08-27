Kwid 2027 é apresentado com novo design e preço reduzido

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A Renault exibiu no Festival Interlagos a linha 2027 do Kwid, utilitário com modificações visuais na carroceria, inclusão de itens tecnológicos no interior e tabela promocional de lançamento para o mercado brasileiro.

Atualizações no design exterior e identidade

A carroceria exibe para-choque frontal tridimensional, grade em preto brilhante e faróis DRL em LED em todas as configurações.

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A traseira traz lanternas reestilizadas em LED, emblema centralizado e inscrição com a tipologia global da marca.

A versão topo de linha Outsider apresenta teto com pintura bitom e rodas de liga leve com acabamento diamantado.

Inovações na cabine e tecnologia interna

O painel de instrumentos possui tela digital de sete polegadas com animação de boas-vindas no acionamento da ignição.

A central multimídia integra visor de dez polegadas com espelhamento sem fio para sistemas operacionais.

O volante exibe o logotipo atualizado e os assentos contam com revestimentos inéditos nas versões Techno e Outsider.

Especificações mecânicas e motorização

O conjunto propulsor mantém o motor 1.0 SCe de três cilindros com bloco em alumínio e duplo comando de válvulas.

O propulsor gera potência de 71 cavalos com etanol e 68 cavalos com gasolina, enquanto o torque atinge dez quilogramas-força-metro com biocombustível e 9,4 quilogramas-força-metro com combustível fóssil.

Valores de tabela e preços promocionais

A fabricante estabeleceu campanha promocional temporária de lançamento com reduções sobre os preços nominais da linha: