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Fiat Titano tem descontos de até R$ 55 mil para CNPJ em agosto

Toda a linha é equipada com motor 2.2 turbodiesel, que gera 200 cavalos de potência

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Titano
Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat divulgou a tabela de preços da picape Titano para vendas diretas a clientes CNPJ e produtores rurais no mês de agosto de 2026. A campanha contempla três versões do veículo utilitário.

Fiat Titano
Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

Toda a linha é equipada com motor 2.2 turbodiesel, que gera 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, combinado com sistema de tração 4x4.

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Fiat Titano
Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

A configuração de entrada possui transmissão manual de seis marchas, ao passo que as demais opções utilizam câmbio automático de oito velocidades.

Interior Fiat Titano
Interior Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

Tabela de preços e descontos

  • Endurance 4x4 MT: preço público de R$ 238.490; preço para CNPJ de R$ 219.411; desconto de R$ 19.079.
  • Volcano 4x4 AT: preço público de R$ 268.490; preço para CNPJ de R$ 225.532; desconto de R$ 42.958.
  • Ranch 4x4 AT: preço público de R$ 290.490; preço para CNPJ de R$ 235.297; desconto de R$ 55.193.

As reduções de valores variam conforme a versão escolhida, alcançando o percentual máximo de 19% na opção topo de linha.

Bancos Fiat Titano
Bancos Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

As condições comerciais ficam vigentes na rede de concessionárias da marca ao longo do período promocional.

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