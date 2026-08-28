Fiat Titano tem descontos de até R$ 55 mil para CNPJ em agosto

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Fiat divulgou a tabela de preços da picape Titano para vendas diretas a clientes CNPJ e produtores rurais no mês de agosto de 2026. A campanha contempla três versões do veículo utilitário.

Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

Toda a linha é equipada com motor 2.2 turbodiesel, que gera 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, combinado com sistema de tração 4x4.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

A configuração de entrada possui transmissão manual de seis marchas, ao passo que as demais opções utilizam câmbio automático de oito velocidades.

Interior Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

Tabela de preços e descontos

Endurance 4x4 MT : preço público de R$ 238.490; preço para CNPJ de R$ 219.411; desconto de R$ 19.079.

: preço público de R$ 238.490; preço para CNPJ de R$ 219.411; desconto de R$ 19.079. Volcano 4x4 AT : preço público de R$ 268.490; preço para CNPJ de R$ 225.532; desconto de R$ 42.958.

: preço público de R$ 268.490; preço para CNPJ de R$ 225.532; desconto de R$ 42.958. Ranch 4x4 AT : preço público de R$ 290.490; preço para CNPJ de R$ 235.297; desconto de R$ 55.193.

As reduções de valores variam conforme a versão escolhida, alcançando o percentual máximo de 19% na opção topo de linha.

Bancos Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

As condições comerciais ficam vigentes na rede de concessionárias da marca ao longo do período promocional.