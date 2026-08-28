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Chevrolet Onix garante desconto de até R$ 18 mil para CNPJ em agosto

Veja os valores atualizados e as regras para compra do sedã Chevrolet via vendas diretas

Jair Mendonça Jr
Por
Onix Plus
Onix Plus - Foto: Divulgação Chevrolet

A fabricante Chevrolet mantém ofertas voltadas a clientes com cadastro nacional de pessoa jurídica no mercado brasileiro. A linha do sedan Onix Plus integra o programa de vendas diretas durante o mês de agosto de 2026, com reduções que chegam a R$ 18 mil sobre o valor de tabela.

As negociações ocorrem por meio de concessionárias da rede autorizada em todo o território nacional. O programa direcionado a empresas estabelece descontos percentuais calculados sobre a tabela pública de preços dos veículos novos.

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Condições comerciais e versões

Interior Onix Plus
Interior Onix Plus - Foto: Divulgação Chevrolet

O sedã compacto possui diferentes configurações disponíveis para frotistas e microempreendedores. As versões ofertadas variam desde opções com câmbio manual até configurações automáticas com motores turboalimentados.

  • Descontos aplicados variam conforme o volume de unidades faturadas e o perfil do CNPJ cadastrado.
  • Prazos de entrega dependem da disponibilidade de estoque na rede de distribuição e da versão escolhida pelo comprador.
  • Isenções de impostos estaduais ou federais não se aplicam automaticamente à modalidade de vendas diretas para pessoas jurídicas, exceto nos casos previstos em legislação específica para o segmento PCD ou taxistas.

Processo de aquisição corporativa

Para efetivar a compra na modalidade, o interessado deve apresentar documentação fiscal regularizada, incluindo o cartão do CNPJ ativo e a inscrição estadual quando exigida pelo estado de faturamento.

As concessionárias realizam o atendimento comercial para simulações de financiamento ou pagamento à vista, conforme as regras estabelecidas pela política comercial da fabricante para o período.

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