Para conter avanço da BYD, GM dá bônus de R$ 5 mil para todos modelos

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A General Motors (GM) divulgou comunicado interno para a Rede Chevrolet com diretrizes de uma campanha de vendas válida para o dia 31 de agosto de 2026. O documento estabelece bonificação financeira para o fechamento de agosto.

A montadora aplica um bônus adicional de R$ 5 mil para todos os modelos e opcionais da marca comercializados no período. A medida integra o planejamento comercial da empresa para o encerramento do mês.

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Ofensiva comercial e contexto de mercado

A ação comercial ocorre em um cenário de ofensiva da General Motors frente ao avanço da concorrente BYD no mercado automobilístico brasileiro. Dados recentes do setor registram que a marca de origem chinesa alcançou pela primeira vez a terceira colocação em vendas de veículos no país.

Diante desse cenário de acirramento da concorrência, a montadora tradicional adota medidas de incentivo para sustentar sua participação nas vendas do mercado nacional.

Critérios de elegibilidade

A campanha determina regras específicas para a concessão do valor adicional. As vendas precisam atender simultaneamente aos seguintes parâmetros descritos pela diretoria comercial:

Emissão de nota fiscal pela concessionária em qualquer data.

Emplacamento efetivado no dia 31 de agosto de 2026.

Inclusão de todos os modelos e opcionais da linha Chevrolet.

Baixa completa dos avisos de vendas até o último dia do mês subsequente.

Modalidades participantes e exclusões

O comunicado separa as operações comerciais em duas categorias distintas quanto à participação no programa de incentivo.

Modalidades Elegíveis

Venda normal de varejo.

Condições para funcionários da Rede Chevrolet.

Programas Amigos e Parceiros Chevrolet.

Empregado vendedor.

Bônus Funcionário GMB e CSF.

Programa Move Brasil TD.

Modalidades não elegíveis