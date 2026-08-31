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OFENSIVA

Para conter avanço da BYD, GM dá bônus de R$ 5 mil para todos modelos

Montadora bonifica linha Chevrolet em resposta ao avanço histórico da BYD no Brasil

Jair Mendonça Jr
Por
Montadora aplica um bônus adicional de R$ 5 mil para todos os modelos
Montadora aplica um bônus adicional de R$ 5 mil para todos os modelos - Foto: Divulgação Chevrolet

A General Motors (GM) divulgou comunicado interno para a Rede Chevrolet com diretrizes de uma campanha de vendas válida para o dia 31 de agosto de 2026. O documento estabelece bonificação financeira para o fechamento de agosto.

A montadora aplica um bônus adicional de R$ 5 mil para todos os modelos e opcionais da marca comercializados no período. A medida integra o planejamento comercial da empresa para o encerramento do mês.

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Ofensiva comercial e contexto de mercado

A ação comercial ocorre em um cenário de ofensiva da General Motors frente ao avanço da concorrente BYD no mercado automobilístico brasileiro. Dados recentes do setor registram que a marca de origem chinesa alcançou pela primeira vez a terceira colocação em vendas de veículos no país.

Diante desse cenário de acirramento da concorrência, a montadora tradicional adota medidas de incentivo para sustentar sua participação nas vendas do mercado nacional.

Critérios de elegibilidade

A campanha determina regras específicas para a concessão do valor adicional. As vendas precisam atender simultaneamente aos seguintes parâmetros descritos pela diretoria comercial:

  • Emissão de nota fiscal pela concessionária em qualquer data.
  • Emplacamento efetivado no dia 31 de agosto de 2026.
  • Inclusão de todos os modelos e opcionais da linha Chevrolet.
  • Baixa completa dos avisos de vendas até o último dia do mês subsequente.

Modalidades participantes e exclusões

O comunicado separa as operações comerciais em duas categorias distintas quanto à participação no programa de incentivo.

Modalidades Elegíveis

  • Venda normal de varejo.
  • Condições para funcionários da Rede Chevrolet.
  • Programas Amigos e Parceiros Chevrolet.
  • Empregado vendedor.
  • Bônus Funcionário GMB e CSF.
  • Programa Move Brasil TD.

Modalidades não elegíveis

  • Venda direta para frotistas, táxi FD, locadoras e governo.
  • Venda direta a funcionários GMB.
  • Produtor rural.
  • Táxi TD.
  • Test drive.
  • PCD
  • Outras restrições presentes nos boletins normativos da empresa.

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byd chevrolet General Motors

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