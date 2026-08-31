OFENSIVA
Para conter avanço da BYD, GM dá bônus de R$ 5 mil para todos modelos
Montadora bonifica linha Chevrolet em resposta ao avanço histórico da BYD no Brasil
A General Motors (GM) divulgou comunicado interno para a Rede Chevrolet com diretrizes de uma campanha de vendas válida para o dia 31 de agosto de 2026. O documento estabelece bonificação financeira para o fechamento de agosto.
A montadora aplica um bônus adicional de R$ 5 mil para todos os modelos e opcionais da marca comercializados no período. A medida integra o planejamento comercial da empresa para o encerramento do mês.
Ofensiva comercial e contexto de mercado
A ação comercial ocorre em um cenário de ofensiva da General Motors frente ao avanço da concorrente BYD no mercado automobilístico brasileiro. Dados recentes do setor registram que a marca de origem chinesa alcançou pela primeira vez a terceira colocação em vendas de veículos no país.
Diante desse cenário de acirramento da concorrência, a montadora tradicional adota medidas de incentivo para sustentar sua participação nas vendas do mercado nacional.
Critérios de elegibilidade
A campanha determina regras específicas para a concessão do valor adicional. As vendas precisam atender simultaneamente aos seguintes parâmetros descritos pela diretoria comercial:
- Emissão de nota fiscal pela concessionária em qualquer data.
- Emplacamento efetivado no dia 31 de agosto de 2026.
- Inclusão de todos os modelos e opcionais da linha Chevrolet.
- Baixa completa dos avisos de vendas até o último dia do mês subsequente.
Modalidades participantes e exclusões
O comunicado separa as operações comerciais em duas categorias distintas quanto à participação no programa de incentivo.
Modalidades Elegíveis
- Venda normal de varejo.
- Condições para funcionários da Rede Chevrolet.
- Programas Amigos e Parceiros Chevrolet.
- Empregado vendedor.
- Bônus Funcionário GMB e CSF.
- Programa Move Brasil TD.
Modalidades não elegíveis
- Venda direta para frotistas, táxi FD, locadoras e governo.
- Venda direta a funcionários GMB.
- Produtor rural.
- Táxi TD.
- Test drive.
- PCD
- Outras restrições presentes nos boletins normativos da empresa.