Mitsubishi revela data de lançamento da quinta geração do Pajero

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A quinta geração da Mitsubishi Pajero tem revelação oficial programada para setembro. Detalhes preliminares divulgados pela imprensa especializada e pela fabricante estruturam o projeto do utilitário:

Ficha técnica preliminar

Motorização : conjunto mecânico híbrido a gasolina (sistema híbrido paralelo e em série), projetado para entregar cerca de 250 cv de potência e atender a rígidas normas internacionais de emissões.

: conjunto mecânico híbrido a gasolina (sistema híbrido paralelo e em série), projetado para entregar cerca de 250 cv de potência e atender a rígidas normas internacionais de emissões. Plataforma e construção : chassi de longarina reforçado, derivado diretamente da picape Triton, priorizando o uso extremo no fora de estrada e alta durabilidade estrutural.

: chassi de longarina reforçado, derivado diretamente da picape Triton, priorizando o uso extremo no fora de estrada e alta durabilidade estrutural. Tração : sistema de tração integral avançado S-AWC (Super-All Wheel Control), integrando o gerenciamento do motor, diferenciais, controle de estabilidade e freios.

: sistema de tração integral avançado S-AWC (Super-All Wheel Control), integrando o gerenciamento do motor, diferenciais, controle de estabilidade e freios. Design e interior : carroceria de linhas retas e frente elevada. Painel digital Multi Meter com design nostálgico inspirado nos mostradores analógicos do modelo original de 1982.

Versões e valores

A fabricante ainda não divulgou a tabela oficial de preços e nem a divisão exata das versões comerciais que serão distribuídas globalmente.

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O modelo vem para o Brasil?

Não há previsão oficial de lançamento da quinta geração do Pajero no mercado brasileiro.

O foco inicial da montadora para este lançamento contempla mercados estratégicos globais onde o nome possui forte apelo (como Austrália, Oriente Médio, África do Sul e sudeste asiático).

No Brasil, a linha Pajero Sport encerrou suas atividades comerciais devido à falta de atualizações mecânicas recentes.