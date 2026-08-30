DETALHES PRELIMINARES
Mitsubishi revela data de lançamento da quinta geração do Pajero
Utilitário resgata herança do Rally Dakar com motor híbrido, tração S-AWC e chassi da picape Triton
A quinta geração da Mitsubishi Pajero tem revelação oficial programada para setembro. Detalhes preliminares divulgados pela imprensa especializada e pela fabricante estruturam o projeto do utilitário:
Ficha técnica preliminar
- Motorização: conjunto mecânico híbrido a gasolina (sistema híbrido paralelo e em série), projetado para entregar cerca de 250 cv de potência e atender a rígidas normas internacionais de emissões.
- Plataforma e construção: chassi de longarina reforçado, derivado diretamente da picape Triton, priorizando o uso extremo no fora de estrada e alta durabilidade estrutural.
- Tração: sistema de tração integral avançado S-AWC (Super-All Wheel Control), integrando o gerenciamento do motor, diferenciais, controle de estabilidade e freios.
- Design e interior: carroceria de linhas retas e frente elevada. Painel digital Multi Meter com design nostálgico inspirado nos mostradores analógicos do modelo original de 1982.
Versões e valores
A fabricante ainda não divulgou a tabela oficial de preços e nem a divisão exata das versões comerciais que serão distribuídas globalmente.
O modelo vem para o Brasil?
Não há previsão oficial de lançamento da quinta geração do Pajero no mercado brasileiro.
O foco inicial da montadora para este lançamento contempla mercados estratégicos globais onde o nome possui forte apelo (como Austrália, Oriente Médio, África do Sul e sudeste asiático).
No Brasil, a linha Pajero Sport encerrou suas atividades comerciais devido à falta de atualizações mecânicas recentes.