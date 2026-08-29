Fabricante confirma marca de luxo no Brasil para ser rival da BYD

Uma das maiores fabricantes de veículos da China, a Baic anunciou um plano ambicioso para o mercado brasileiro durante o Festival Interlagos 2026. A empresa também mostrou ao público os modelos Arcfox T1 e Arcfox T5, os primeiros que serão vendidos no país.

Segundo a empresa, parte do plano é lançar no Brasil a sua marca de luxo Stelato, com chegada confirmada para 2028.

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Esse prazo é necessário para estruturação da operação local, que contará com uma rede própria de concessionárias, assim como o pós-vendas.

Chefe de operações da Baic, Oswaldo Ramos não confirmou o número de lojas no país, mas garantiu que o negócio será totalmente separado das 150 revendas que a Baic pretende ter até o final de 2027.

Terceira marca da Baic no Brasil

A Stelato será a terceira marca da Baic no Brasil, que até lá venderá carros com seu nome original e também da submarca Arcfox.

A divisão de luxo chegará para rivalizar diretamente com a Denza, marca de luxo da BYD, que tem conquistado mercado no país, além de atrair olhares de clientes do segmento premium, onde estão presentes algumas empresas tradicionais como Audi, BMW, Volvo, Mercedes-Benz e Lexus.

Oswaldo não revelou quantos ou quais modelos a Stelato pretende vender no Brasil, Também existem novos modelos que devem ser lançados globalmente pela Stelato até a sua estreia no país.

Stelato

A marca de luxo da Baic foi criada em 2024 a partir de uma parceria com a Huawei, empresa gigante no segmento de tecnologia. O primeiro modelo apresentado foi o S9, um sedã elétrico de luxo que foi lançado oficialmente em abril do mesmo ano, durante o Salão do Automóvel de Pequim.

Pouco tempo depois, o S9 também ganhou a opção de motorização REEV, um híbrido em série. Em 2025, a Stelato lançou o S9T, uma perua derivada do sedã, que também é vendida com motor elétrico ou híbrido em série.

As versões elétricas do Stelato S9 e do S9T podem ser equipadas com um ou dois motores elétricos. No primeiro caso, a potência é de 309 cv e a tração é traseira, enquanto no segundo a tração é integral e a potência sobe para 523 cv.

A bateria é de 100 kWh de NMC (níquel-manganês-cobalto) fornecida pela CATL, com autonomia de 801 km no padrão chinês CLTC.

As versões REEV dos dois modelos contam com duas opções de bateria (37 kWh e 53,4 kWh), com autonomia elétrica de 354 km, número que pode subir para até 1.305 km, segundo a marca, com o uso do motor a combustão como gerador.

O conjunto mecânico é formado por um motor elétrico de 309 cv, que trabalha junto com um motor a combustão 1.5 turbo de 160 cv, que funciona sempre como gerador, sem tracionar as rodas do veículo.