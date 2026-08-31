PCD
Renault Kwid tem desconto de até R$ 20,9 mil; confira condições
Saiba o motor, documentação exigida e regras de compra do subcompacto para o público PCD
A Renault mantém o Renault Kwid como opção para o público PCD (Pessoas com Deficiência) no mercado brasileiro em agosto de 2026. O modelo compacto apresenta condições que envolvem isenções fiscais e bônus de fábrica nas vendas diretas.
Preços e isenções para PCD
As aquisições para o público PCD utilizam as reduções de IPI e ICMS, quando enquadradas nos limites legais de valor estipulados pelos convênios estaduais. A fabricante complementa com descontos adicionais de fábrica que alcançam até R$ 20.900 nas versões topo de linha.
Com a aplicação combinada dos abatimentos, o valor final do subcompacto reduz em relação à tabela comercial comum. Os interessados devem consultar as concessionárias autorizadas para verificar os valores aplicados no período e a disponibilidade de estoque para faturamento direto.
Especificações técnicas
O Renault Kwid mantém a configuração mecânica padrão para todas as versões comercializadas no país:
- Motorização: 1.0 SCe de três cilindros, flex.
- Potência máxima: até 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina.
- Torque: Até 10 kgfm.
- Transmissão: manual de cinco marchas.
- O veículo não dispõe de opção com transmissão automática de fábrica.
Perfil de comprador e recomendações
A ausência de câmbio automático direciona o atendimento nas concessionárias.
O modelo atende condutores cuja restrição na Carteira Nacional de Habilitação permita veículos com transmissão manual, além de atender ao segmento de PCDs não condutores, nos quais o automóvel é registrado em nome da pessoa com deficiência e conduzido por familiares ou motoristas autorizados.
Documentação necessária
Para iniciar o processo de compra na modalidade PCD, o comprador precisa apresentar:
- Laudo médico emitido pelo Detran ou por serviço médico credenciado, especificando a deficiência e a CID correspondente.
- CNH válida (com as adaptações necessárias, caso o titular seja o condutor).
- Comprovantes de residência e documentos de identificação pessoal (RG e CPF).
- Declarações exigidas pelas secretarias de fazenda estaduais e pela Receita Federal para obtenção das respectivas isenções fiscais.