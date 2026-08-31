Renault Kwid tem desconto de até R$ 20,9 mil; confira condições

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A Renault mantém o Renault Kwid como opção para o público PCD (Pessoas com Deficiência) no mercado brasileiro em agosto de 2026. O modelo compacto apresenta condições que envolvem isenções fiscais e bônus de fábrica nas vendas diretas.

Preços e isenções para PCD

Renault Kwid - Foto: Divulgação Renault

As aquisições para o público PCD utilizam as reduções de IPI e ICMS, quando enquadradas nos limites legais de valor estipulados pelos convênios estaduais. A fabricante complementa com descontos adicionais de fábrica que alcançam até R$ 20.900 nas versões topo de linha.

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Renault Kwid - Foto: Divulgação Renault

Com a aplicação combinada dos abatimentos, o valor final do subcompacto reduz em relação à tabela comercial comum. Os interessados devem consultar as concessionárias autorizadas para verificar os valores aplicados no período e a disponibilidade de estoque para faturamento direto.

Especificações técnicas

Interior Renault Kwid - Foto: Divulgação Renault

O Renault Kwid mantém a configuração mecânica padrão para todas as versões comercializadas no país:

Motorização : 1.0 SCe de três cilindros, flex.

: 1.0 SCe de três cilindros, flex. Potência máxima : até 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina.

: até 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina. Torque : Até 10 kgfm.

: Até 10 kgfm. Transmissão : manual de cinco marchas.

: manual de cinco marchas. O veículo não dispõe de opção com transmissão automática de fábrica.

Perfil de comprador e recomendações

A ausência de câmbio automático direciona o atendimento nas concessionárias.

O modelo atende condutores cuja restrição na Carteira Nacional de Habilitação permita veículos com transmissão manual, além de atender ao segmento de PCDs não condutores, nos quais o automóvel é registrado em nome da pessoa com deficiência e conduzido por familiares ou motoristas autorizados.

Documentação necessária

Para iniciar o processo de compra na modalidade PCD, o comprador precisa apresentar: