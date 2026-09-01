Volkswagen desenvolve Polo Track exclusivo para etanol

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A Volkswagen iniciou testes com protótipos do Polo Track movidos exclusivamente a etanol no interior de São Paulo. A estratégia industrial espelha a iniciativa adotada recentemente pela Chevrolet com o modelo Onix Eco.

O objetivo, segundo a fabricante alemã, consiste na redução da carga tributária incidente sobre os veículos por meio das regras do programa IPI Verde.

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Impacto tributário do IPI Verde

As diretrizes atuais de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados estabelecem uma alíquota-base de 6,4%. No entanto, o sistema aplica bonificações ou penalizações conforme características técnicas dos automóveis, tais como eficiência energética e tipo de combustível utilizado.

Veículos configurados para funcionamento exclusivo com etanol recebem uma redução de 0,5 ponto percentual na alíquota em comparação às versões flex equivalentes.

Embora a margem pareça reduzida em escala unitária, a economia fiscal torna-se expressiva no volume total de produção em linha.

Possível retorno do motor 1.6 MSI

Registros de flagrantes indicam que a engenharia da Volkswagen avalia duas frentes de motorização para a tecnologia:

O motor atual 1.0 MPI.

O propulsor 1.6 16V MSI, utilizado anteriormente pela marca no mercado brasileiro até o ano de 2022.

A aplicação do motor 1.6 16V MSI calibrado exclusivamente para etanol pode gerar aproximadamente 116 cv de potência.

Esse patamar situa o veículo no limite regulatório que evita cobranças adicionais de impostos conforme as normativas vigentes do IPI, combinando maior desempenho com incentivo fiscal para combustíveis renováveis de origem vegetal.

Contexto histórico do mercado automotivo brasileiro

O Volkswagen Polo Track ocupa atualmente a faixa de mercado anteriormente atendida pelo Volkswagen Gol. O modelo Gol introduziu versões a álcool no início da década de 1980, período em que o abastecimento exigia escolha prévia entre combustíveis distintos.

Posteriormente, a própria Volkswagen lançou no mercado brasileiro o Gol 1.6 Total Flex no ano de 2003, pioneiro na tecnologia bicombustível. A retomada de motores dedicados a um único combustível representa uma alteração de rumo na indústria automotiva nacional motivada por critérios fiscais e normativos.

Novas diretrizes do programa Mover

O desenvolvimento de veículos movidos exclusivamente a etanol também se alinha às metas do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação), que estimula a descarbonização da frota nacional e a eficiência energética em todo o ciclo de fabricação e utilização dos automóveis.