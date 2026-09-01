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Volkswagen planeja Up elétrico para 2027 com preço reduzido

Modelo usa plataforma MEB+, traz software da Rivian e motor de 95 cv

Jair Mendonça Jr
Por
VW Up elétrico
VW Up elétrico - Foto: Divulgação

A montadora Volkswagen programa o lançamento de um veículo elétrico urbano para o ano de 2027 na Europa. O projeto baseia-se no conceito ID. EVERY1 e aponta para o segmento de menor valor da marca.

Especificações técnicas e plataforma

VW Up elétrico
VW Up elétrico - Foto: Divulgação

O modelo utiliza a arquitetura MEB+ com tração dianteira. O motor fornece 95 cavalos de potência. A velocidade máxima atinge 130 km/h. O ciclo de autonomia WLTP estabelece o limite mínimo de 250 quilômetros por carga.

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As dimensões incluem 3,88 metros de comprimento e 1,82 metro de largura. O porta-malas oferece capacidade para 305 litros. A lotação máxima é de quatro passageiros.

Tecnologia e parceria com a Rivian

VW Up elétrico
VW Up elétrico - Foto: Divulgação

O sistema eletrônico integra o desenvolvimento conjunto entre Volkswagen e Rivian. A tecnologia reduz módulos de controle, diminui a quantidade de cabos e possibilita atualizações de software à distância.

Mercado e preço

Interior VW Up elétrico
Interior VW Up elétrico - Foto: Divulgação

O preço-alvo estabelecido na Europa é de 20 mil euros. A conversão direta resulta em aproximadamente 120 mil reais, valor que desconsidera taxas de importação, impostos e custos de frete.

A concorrência no mercado europeu envolve modelos como Renault Twingo E-Tech, Citroën ë-C3, Dacia Spring e Leapmotor T03.

Situação no Brasil

A comercialização do veículo no território brasileiro permanece sem confirmação oficial. A estratégia comercial da Volkswagen no Brasil prioriza veículos híbridos, enquanto os elétricos puros ocupam categorias superiores via importação.

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