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DACIA

Renault confirma novo Sandero elétrico para 2028 com foco em preço

Modelo terá versão urbana de baixo custo, plataforma modular e opção híbrida

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Sandero elétrico
Renault Sandero elétrico - Foto: Divulgação Renault

A fabricante francesa Renault e a divisão Dacia confirmaram o lançamento da nova geração do Sandero para 2028. O modelo contará com uma versão 100% elétrica e priorizará custos baixos para competir no mercado europeu.

Detalhes técnicos e posicionamento de mercado

Traseira Renault Sandero elétrico
Traseira Renault Sandero elétrico - Foto: Divulgação Renault

A confirmação ocorreu por meio de executivos da marca ao veículo britânico Auto Express. O projeto busca manter o histórico de acessibilidade financeira da linha frente à concorrência de fabricantes chinesas de veículos elétricos.

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A engenharia avalia duas opções de plataforma

  • Uma evolução da arquitetura CMF-B com adaptação para baterias.
  • O uso de componentes dos modelos elétricos compactos do grupo.

Para conter custos de produção, a autonomia e a potência terão limites técnicos planejados para o uso urbano. Baterias menores equiparão as versões de entrada.

Versão Stepway e motores a combustão

Interior Renault Sandero elétrico
Interior Renault Sandero elétrico - Foto: Divulgação Renault

A variante aventureira Stepway continuará no catálogo com modificações estéticas direcionadas ao segmento de utilitários esportivos compactos.

A linha manterá opções com motores a combustão e sistemas híbridos em paralelo à versão elétrica, conforme o ritmo de transição regulatória e de infraestrutura na Europa.

Impacto regional no mercado brasileiro

No Brasil, a Renault encerrou a produção da família Sandero em 2022. A estratégia local prioriza o SUV compacto Kardian e veículos importados eletrificados.

Contudo, as diretrizes da plataforma global CMF-B orientam o desenvolvimento de futuros produtos da marca na América Latina.

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