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FZ15

Nova Yamaha Fazer estreia no Brasil com LED, novas cores e cerca de 50 km por litro

Descubra o preço, a ficha técnica completa e todas as novidades da Yamaha Fazer FZ15

Jair Mendonça Jr
Por
Fazer FZ15 ABS Connected 2027
Fazer FZ15 ABS Connected 2027 - Foto: Divulgação Yamaha

A Yamaha iniciou a comercialização da Fazer FZ15 ABS Connected 2027 no mercado brasileiro. O modelo de baixa cilindrada incorpora atualizações de iluminação, novos grafismos e alterações mecânicas de segurança.

A principal alteração técnica no modelo 2027 é a introdução do sistema de iluminação Full-LED. Farol, lanterna traseira e indicadores de direção passam a utilizar diodos emissores de luz.

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Nova Yamaha Fazer
Nova Yamaha Fazer - Foto: Divulgação Yamaha

A fabricante também adicionou um sensor no cavalete lateral, componente que desliga o motor caso o descanso esteja abaixado no momento da partida.

A motocicleta mantém o bloco motor flex de 150 cilindradas associado a uma transmissão manual de cinco velocidades. Os dados técnicos divulgados apontam potência máxima de 11,7 cavalos com etanol e torque de 1,3 kgfm.

Nova Yamaha Fazer
Nova Yamaha Fazer - Foto: Divulgação Yamaha

O tanque de combustível possui capacidade para 11,9 litros. Testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia registraram média de consumo de 49,9 quilômetros por litro, com autonomia estimada em até 590 quilômetros.

Rodas da nova Yamaha Fazer
Rodas da nova Yamaha Fazer - Foto: Divulgação Yamaha

Na parte estrutural, a FZ15 conserva os pneus de medidas 100/80-17 na dianteira e 140/60-17 na traseira, suspensão traseira monoamortecida com sete regulagens de pré-carga e sistema de freios a disco nas duas rodas, comantitravamento (ABS) apenas no eixo dianteiro.

Painel da nova Yamaha Fazer
Painel da nova Yamaha Fazer - Foto: Divulgação Yamaha

O painel digital do tipo blackout mantém a conectividade via Bluetooth com o aplicativo Yamaha Motor On, além de tomada 12V e indicador de condução econômica (ECO).

O catálogo de cores da linha 2027 é composto pelas opções Hyper Green (verde fosco), Space Blue (azul metálico) e Branco Cristal (branco metálico).

O preço público sugerido pela marca é de R$ 21.490, valor que não inclui os custos de frete. O reajuste em relação à tabela anterior é de R$ 300. O produto é fabricado no polo industrial de Manaus (AM) e conta com três anos de garantia e revisões com tabela de preço fixo.

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