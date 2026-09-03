PROGRAMA MOVE BRASIL
Renault Boreal tem desconto de R$ 56 mil; confira quem tem direito
Mudança no programa Move Brasil amplia teto para R$ 200 mil e inclui versões do SUV da Renault
A ampliação do programa federal Move Brasil – Táxi e Aplicativos alterou o teto de financiamento para R$ 200 mil. Com a mudança, a Renault incluiu versões superiores do SUV Boreal nas condições comerciais direcionadas a profissionais do setor.
A versão Iconic, topo de linha, passou de R$ 214.990 para R$ 158.480, registrando redução de R$ 56.510. A configuração intermediária Techno caiu de R$ 199.990 para R$ 147.674, com desconto de R$ 52.316. A opção de entrada Evolution é comercializada por R$ 131.825.
Condições para aplicativos
Motoristas parceiros de aplicativos também obtiveram inclusão no programa. A versão Evolution do SUV é ofertada por R$ 167.990 e a configuração Techno por R$ 189.990.
Tabela de preços para taxistas
- Kwid Evolution: R$ 60.604 (preço público de R$ 82.790)
- Kardian Evolution AT: R$ 90.302 (preço público de R$ 126.590)
- Kardian Techno: R$ 94.863 (preço público de R$ 128.990)
- Kardian Iconic: R$ 99.692 (preço público de R$ 140.990)
- Duster Intense MT: R$ 92.331 (preço público de R$ 131.990)
- Duster Intense CVT: R$ 101.542 (preço público de R$ 144.990)
- Boreal Evolution: R$ 131.825 (preço público de R$ 179.990)
- Boreal Techno: R$ 147.674 (preço público de R$ 199.990)
- Boreal Iconic: R$ 158.480 (preço público de R$ 214.990)
Como solicitar o benefício
O processo exige cadastro prévio no portal oficial do programa Move Brasil. O governo federal realiza a análise dos dados em prazo de até cinco dias úteis.
Após a aprovação, o motorista apresenta a documentação na rede de concessionárias para iniciar a análise de crédito do financiamento.