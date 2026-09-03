Renault Boreal tem desconto de R$ 56 mil; confira quem tem direito

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A ampliação do programa federal Move Brasil – Táxi e Aplicativos alterou o teto de financiamento para R$ 200 mil. Com a mudança, a Renault incluiu versões superiores do SUV Boreal nas condições comerciais direcionadas a profissionais do setor.

A versão Iconic, topo de linha, passou de R$ 214.990 para R$ 158.480, registrando redução de R$ 56.510. A configuração intermediária Techno caiu de R$ 199.990 para R$ 147.674, com desconto de R$ 52.316. A opção de entrada Evolution é comercializada por R$ 131.825.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Condições para aplicativos

Interior Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

Motoristas parceiros de aplicativos também obtiveram inclusão no programa. A versão Evolution do SUV é ofertada por R$ 167.990 e a configuração Techno por R$ 189.990.

Tabela de preços para taxistas

Kwid Evolution : R$ 60.604 (preço público de R$ 82.790)

: R$ 60.604 (preço público de R$ 82.790) Kardian Evolution AT : R$ 90.302 (preço público de R$ 126.590)

: R$ 90.302 (preço público de R$ 126.590) Kardian Techno : R$ 94.863 (preço público de R$ 128.990)

: R$ 94.863 (preço público de R$ 128.990) Kardian Iconic : R$ 99.692 (preço público de R$ 140.990)

: R$ 99.692 (preço público de R$ 140.990) Duster Intense MT : R$ 92.331 (preço público de R$ 131.990)

: R$ 92.331 (preço público de R$ 131.990) Duster Intense CVT : R$ 101.542 (preço público de R$ 144.990)

: R$ 101.542 (preço público de R$ 144.990) Boreal Evolution : R$ 131.825 (preço público de R$ 179.990)

: R$ 131.825 (preço público de R$ 179.990) Boreal Techno : R$ 147.674 (preço público de R$ 199.990)

: R$ 147.674 (preço público de R$ 199.990) Boreal Iconic : R$ 158.480 (preço público de R$ 214.990)

Como solicitar o benefício

O processo exige cadastro prévio no portal oficial do programa Move Brasil. O governo federal realiza a análise dos dados em prazo de até cinco dias úteis.

Após a aprovação, o motorista apresenta a documentação na rede de concessionárias para iniciar a análise de crédito do financiamento.