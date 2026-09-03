Lexus NX 2027 vira 100% híbrido com autonomia de 100 km

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A Lexus anunciou o lançamento do Lexus NX 2027, atualização de meio de ciclo que elimina motores a combustão puros e passa a contar exclusivamente com motorização eletrificada. O modelo chega ao mercado global no final de 2026, com entregas previstas para o início de 2027.

Eletrificação total e especificações técnicas

Traseira Lexus NX 2027 - Foto: Divulgação Lexus

A linha 2027 do SUV adota a sexta geração da tecnologia híbrida da marca. O portfólio global é dividido em três versões principais:

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NX 300h : motor 2.0 litros de quatro cilindros combinado a motor elétrico, totalizando 200 cv, com tração dianteira.

: motor 2.0 litros de quatro cilindros combinado a motor elétrico, totalizando 200 cv, com tração dianteira. NX 350h : motor 2.5 litros associado a sistema híbrido, gerando 245 cv, com opção de tração dianteira ou integral (AWD).

: motor 2.5 litros associado a sistema híbrido, gerando 245 cv, com opção de tração dianteira ou integral (AWD). NX 450h+ (Plug-in) : sistema híbrido recarregável na tomada que entrega 307 cv de potência combinada e tração integral (AWD) de série.

Bateria e autonomia do NX 450h+

Lexus NX 2027 - Foto: Divulgação Lexus

A versão híbrida plug-in do Lexus NX 2027 traz uma bateria de íon-lítio com capacidade de 23 kWh. O componente assegura autonomia de até 100 km no ciclo WLTP utilizando exclusivamente energia elétrica.

O sistema introduz suporte a carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 50 kW, permitindo recuperar de 10% a 80% da carga em aproximadamente 30 minutos. O veículo também funciona como fonte de energia externa de até 1,5 kW. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 6,1 segundos, e a capacidade de reboque atinge 1.500 kg.

Atualizações de design e dimensões

Lexus NX 2027 - Foto: Divulgação Lexus

As alterações visuais incluem nova grade frontal integrada, para-choques com tomadas de ar ampliadas e faróis de LED adaptativos. Na traseira, as lanternas ganharam novo arranjo com efeito tridimensional.

As rodas variam de 18 a 20 polegadas conforme a versão, com destaque para o acabamento F SPORT.

Em virtude dos novos para-choques, o comprimento do SUV aumentou três centímetros, alcançando 4,69 metros.

A distância entre eixos permanece em 2,69 metros, enquanto o porta-malas oferece 546 litros de capacidade básica, além de 26 litros adicionais no compartimento inferior.

Interior, tecnologia e isolamento acústico

Interior Lexus NX 2027 - Foto: Divulgação Lexus

A cabine passou por reformulação completa com foco em layout minimalista e redução de botões físicos. O painel de instrumentos utiliza tela digital de 12,3 polegadas, enquanto a central multimídia conta com display de 14 polegadas.

A fabricante implementou melhorias estruturais para redução de ruído interno em 20%. A suspensão passou por recalibragem para otimizar estabilidade e conforto de rodagem.

Disponibilidade e cenário no Brasil

No Brasil, a linha anterior do Lexus NX é comercializada nas configurações NX 350h e NX 450h PHEV, com preços entre R$ 409.990 e R$ 499.990. A montadora ainda não confirmou a data de estreia nem os valores da linha 2027 para o território brasileiro.