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UTILITÁRIO ESPORTIVO

Fiat derruba preços do Pulse 2026 para escoar estoque

Com descontos de até R$ 19,5 mil, marca líquida estoque do SUV para chegada da linha 2027

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Pulse 2026
Fiat Pulse 2026 - Foto: Divulgação Fiat

A fabricante automobilística Fiat aplicou reduções nos preços de tabela das seis configurações do utilitário esportivo Pulse referentes ao ano-modelo 2026. A medida comercial foi adotada para zerar o inventário remanescente após o anúncio da linha 2027.

Os abatimentos foram direcionados especificamente ao público comprador na modalidade PcD (vendas diretas), com variações de até R$ 19,5 mil por unidade.

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Composição das versões e alterações de valores

Fiat Pulse 2026
Fiat Pulse 2026 - Foto: Divulgação Fiat

A linha 2026 do modelo mantém três conjuntos mecânicos distintos no mercado nacional. As opções de entrada utilizam o motor 1.3 Firefly aspirado, associado a transmissões manual ou automática do tipo CVT.

As configurações intermediárias empregam o motor Turbo 200 flex, além de variantes dotadas de sistema híbrido leve de 12V (Turbo 200 Hybrid). No topo da gama, a configuração esportiva Abarth é equipada com o motor Turbo 270 associado ao câmbio automático de seis marchas.

A tabela de precificação aplicada às vendas diretas apresenta os seguintes montantes

Fiat Pulse 2026
Fiat Pulse 2026 - Foto: Divulgação Fiat
  • Drive 1.3 Manual: de R$ 103.990 por R$ 90.080 (diferença de R$ 13.910)
  • Drive 1.3 CVT: de R$ 115.990 por R$ 98.865 (diferença de R$ 17.125)
  • Turbo 200 CVT: de R$ 119.990 por R$ 100.475 (diferença de R$ 19.515)
  • Audace Turbo 200 Hybrid CVT: de R$ 136.990 por R$ 119.123 (diferença de R$ 17.867)
  • Impetus Turbo 200 Hybrid CVT: de R$ 151.490 por R$ 131.899 (diferença de R$ 19.591)
  • Abarth Turbo 270 AT6: de R$ 162.490 por R$ 150.034 (diferença de R$ 12.456)

Contexto de mercado e renovação de portfólio

A desova de estoques antecede a chegada comercial da safra 2027 do utilitário esportivo e do utilitário esportivo cupê Fastback. Ambas as carrocerias registram alteração de geração programada pela Stellantis.

A estratégia de liquidação de inventário busca equilibrar a capacidade produtiva das plantas fabris com a demanda ativa do consumidor elegível às isenções e descontos corporativos previstos para a categoria.

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