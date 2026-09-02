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VOLKSWAGEN

Novo Golf híbrido traz 170 cavalos e autonomia de até 21,7 km/l

Hatch combina motor 1.5 TSI e propulsores elétricos com autonomia otimizada

Jair Mendonça Jr
Por
Golf Hybrid R-Line
Golf Hybrid R-Line - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen iniciou a pré-venda do Golf Hybrid R-Line na Alemanha pelo valor de 41.400 euros. Esta configuração posiciona-se entre o eTSI híbrido leve e as versões eHybrid e GTE, que exigem conexão à tomada.

O conjunto mecânico reúne um motor 1.5 TSI, duas unidades elétricas e uma bateria de 1,6 kWh. O sistema entrega 170 cavalos de potência e 31,5 kgfm de torque.

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Golf Hybrid R-Line
Golf Hybrid R-Line - Foto: Divulgação Volkswagen

Os dados de homologação indicam consumo entre 19,6 km/l e 21,7 km/l no padrão brasileiro. O veículo utiliza três modos de operação automáticos:

  • Modo elétrico: movimenta o carro em baixas velocidades com o propulsor a combustão desligado.
  • Modo série: aciona o motor térmico para girar o gerador e produzir eletricidade para a tração.
  • Modo paralelo: acima de 60 km/h, o motor a combustão realiza a tração principal com auxílio elétrico nas acelerações.

Aplicação industrial no Brasil

Interior Golf Hybrid R-Line
Interior Golf Hybrid R-Line - Foto: Divulgação Volkswagen

A arquitetura serve como referência técnica para o Projeto Saga, nome associado ao sucessor do modelo Taos fabricado no Brasil. A fabricante confirmou a produção de utilitários híbridos flex sobre a plataforma MQB na fábrica de Anchieta.

O sistema dispensa tomada para recarga externa e recupera energia por meio de frenagens e desacelerações. As especificações definitivas para o mercado nacional e a calibração para etanol e gasolina dependem de anúncios futuros da montadora.

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