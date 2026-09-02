UTILITÁRIO ESPORTIVO
Lincoln Corsair 2027 adota motor híbrido padrão de 309 cavalos
SUV adota motor eletrificado de série, novo design frontal, cabine renovada e autonomia ampliada
A Lincoln anunciou a atualização do SUV Corsair para o ano-modelo 2027. O utilitário esportivo passa a comercializar exclusivamente o conjunto propulsor híbrido em todas as versões disponíveis no mercado norte-americano.
Motorização e desempenho
O conjunto mecânico integra um propulsor 2.0 EcoBoost ao sistema híbrido, acoplado ao sistema de tração integral. A potência combinada atinge 309 cavalos. A marca elimina as configurações puramente a combustão da linha Corsair.
Atualizações de design externo
As modificações visuais abrangem a dianteira e a traseira. O capô e a grade frontal apresentam novos vincos. Os conjuntos ópticos dianteiros conectam-se à grade.
A traseira incorpora lanternas redesenhadas com a inscrição da marca em destaque. A gama de rodas passa a incluir três novos desenhos de 18, 19 e 20 polegadas.
A paleta de cores externas acrescenta cinco opções
- Azul noturno
- Cobre metálico
- Vermelho chama cromado
- Verde manhattan
- Branco platina
O pacote opcional Jet Appearance substitui os acabamentos cromados por elementos escurecidos e integra rodas pretas de 20 polegadas na configuração Reserve.
Tecnologias de condução
O sistema de assistência ao motorista BlueCruise 1.5 passa a integrar o equipamento de série em toda a linha.
A tecnologia executa operações de condução sem as mãos em vias de trânsito rápido, incluindo manobras automáticas de troca de faixa.
Configurações de interior
O habitáculo introduz o tema de acabamento interno denominado Stellar Sun. Os bancos adotam espumas de maior densidade e novos formatos.
A configuração topo de linha, denominada Reserve, inclui
- Apliques de madeira Black Satin Ash
- Bancos dianteiros com 24 ajustes elétricos
- Sistemas de aquecimento, ventilação e massagem nos assentos dianteiros
- A linha divide-se nas versões Premiere e Reserve.