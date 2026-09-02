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UTILITÁRIO ESPORTIVO

Lincoln Corsair 2027 adota motor híbrido padrão de 309 cavalos

SUV adota motor eletrificado de série, novo design frontal, cabine renovada e autonomia ampliada

Jair Mendonça Jr
Por
Lincoln Corsair 2027
Lincoln Corsair 2027 - Foto: Divulgação Lincoln

A Lincoln anunciou a atualização do SUV Corsair para o ano-modelo 2027. O utilitário esportivo passa a comercializar exclusivamente o conjunto propulsor híbrido em todas as versões disponíveis no mercado norte-americano.

Motorização e desempenho

Lincoln Corsair 2027
Lincoln Corsair 2027 - Foto: Divulgação Lincoln

O conjunto mecânico integra um propulsor 2.0 EcoBoost ao sistema híbrido, acoplado ao sistema de tração integral. A potência combinada atinge 309 cavalos. A marca elimina as configurações puramente a combustão da linha Corsair.

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Atualizações de design externo

Lincoln Corsair 2027
Lincoln Corsair 2027 - Foto: Divulgação Lincoln

As modificações visuais abrangem a dianteira e a traseira. O capô e a grade frontal apresentam novos vincos. Os conjuntos ópticos dianteiros conectam-se à grade.

A traseira incorpora lanternas redesenhadas com a inscrição da marca em destaque. A gama de rodas passa a incluir três novos desenhos de 18, 19 e 20 polegadas.

A paleta de cores externas acrescenta cinco opções

  • Azul noturno
  • Cobre metálico
  • Vermelho chama cromado
  • Verde manhattan
  • Branco platina

O pacote opcional Jet Appearance substitui os acabamentos cromados por elementos escurecidos e integra rodas pretas de 20 polegadas na configuração Reserve.

Tecnologias de condução

Interior Lincoln Corsair 2027
Interior Lincoln Corsair 2027 - Foto: Divulgação Lincoln

O sistema de assistência ao motorista BlueCruise 1.5 passa a integrar o equipamento de série em toda a linha.

A tecnologia executa operações de condução sem as mãos em vias de trânsito rápido, incluindo manobras automáticas de troca de faixa.

Configurações de interior

O habitáculo introduz o tema de acabamento interno denominado Stellar Sun. Os bancos adotam espumas de maior densidade e novos formatos.

A configuração topo de linha, denominada Reserve, inclui

  • Apliques de madeira Black Satin Ash
  • Bancos dianteiros com 24 ajustes elétricos
  • Sistemas de aquecimento, ventilação e massagem nos assentos dianteiros
  • A linha divide-se nas versões Premiere e Reserve.

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