UTILITÁRIO ESPORTIVO
Nissan testa o elétrico NX8 no Brasil com recarga ultra rápida
Sistema permite recuperar de 10% a 80% da carga em 12 minutos
A montadora japonesa iniciou testes com o Nissan NX8 camuflado em território nacional. O utilitário esportivo mede 4,87 metros de comprimento e posiciona-se acima do Kicks na gama da marca.
O modelo utiliza projetos desenvolvidos em parceria com a Dongfeng na China e avalia a entrada da fabricante no segmento de eletrificados de grande porte.
O veículo possui duas configurações principais no mercado externo. A versão equipada com o sistema REEV adota um propulsor elétrico no eixo traseiro com potência equivalente a 265 cv.
Um motor 1.5 turbo a gasolina funciona exclusivamente como gerador de energia para abastecer as baterias, sem conexão mecânica direta com as rodas.
A variante totalmente elétrica utiliza arquitetura de 800 volts e baterias de até 81 kWh. O sistema permite recuperar de 10% a 80% da carga em 12 minutos quando conectado a estações ultrarrápidas de alta potência. A autonomia atinge até 650 quilômetros no ciclo de homologação chinês.
A fabricante ainda não confirmou o lançamento oficial do Nissan NX8 no Brasil, nem quais motorizações integrarão o catálogo nacional. Os testes servem para avaliar a adaptação do produto às condições locais de rodagem e à infraestrutura de recarga do país.