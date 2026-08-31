Invasão chinesa e ícone de volta: os carros lançados do Festival de Interlagos

Siga o A TARDE no Google

As principais novidades do mercado de automóveis brasileiros foram reveladas no último final de semana, dos dias 27 a 30 de agosto, durante o Festival de Interlagos, que aconteceu em São Paulo, e que foi marcado por uma "invasão chinesa". O evento reuniu 32 marcas e foi a vitrine para lançamentos, prévias e até estreias de fabricantes no Brasil.

O portal A TARDE listou os principais modelos revelados durante o festival que vão chegar às ruas brasileiras em breve.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja os principais lançamentos do Festival de Interlagos

Honda Prelude

O cupê japonês, que já teve Ayrton Senna como seu garoto-propaganda, retorna ao Brasil 30 anos depois de deixar o mercado.

O Honda Prelude começou a ser vendido ainda no Festival de Interlagos por R$ 380 mil. A nova versão muda a motorização somente por combustão e adota um conjunto híbrido e:HEV, o mesmo do Civic.

Tratando-se de um motor 2.0 aspirado a gasolina e dois propulsores elétricos, com 203 cv e 32,1 kgfm combinados.

Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

BAIC Arcfox T1

A marca chinesa BAIC foi uma das que mais aproveitou o Festival de Interlagos para oficializar suas operações no Brasil. Até o momento, ela chegou a confirmar 10 lançamentos até 2028.

Os primeiros que devem desembarcar nas terras brasileiras são os das submarcas Arcfox, sendo o menor deles o T1, um hatch elétrico que vai disputar o mercado com o BYD Dolphin e Geely EX2.

O modelo será equipado com um motor elétrico de 95 cv de potência e traz uma bateria de até 43,3 kWh, que consegue fazer até 425 km no ciclo chinês (CLTC). Suas vendas estão programadas para iniciar em novembro de 2026.

BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação

Baic Arcfox T5

Outro modelo chinês que deve chegar ao Brasil para disputar com BYD e Geely é o Arcfox T5, sendo o “irmão mais velho” do T1. Ele é um Baic Arcfox T5

Seu motor elétrico entrega 272 cv e uma bateria de 74,4 kWh, que permite alcançar uma autonomia declarada de 660 km no ciclo chinês.

Ele também deve ser lançado em novembro no Brasil.

Arcfox T5 - Foto: Divulgação

DFM Box

O Festival de Interlagos foi vitrine para diversos modelos elétricos chineses, entre eles o DFM Box. A DFM estreou no Brasil, com dois primeiros carros confirmados para atuar no país.

A unidade de entrada será o Box, um hatch elétrico que vai rivalizar com o BYD Dolphin e Geely EX2. Seu motor elétrico é capaz de gerar 95 cv e 16,3 kgfm, com bateria de 43,89 kWh.

Sua autonomia ainda não foi homologada, mas, no ciclo chinês, ele tem alcance de até 430 km. Os preços do DFM Box devem ficar entre R$ 120 mil e R$ 140 mil.

DFM Box - Foto: Divulgação | DFM

DFM Vigo

O segundo modelo da DFM a chegar ao Brasil será o Vigo, um SUV elétrico que deve rivalizar com o BYD Yuan Pro e o Volkswagen T-Cross, podendo estrear no mercado custando entre R$ 180 e R$ 190 mil.

O modelo será equipado com um motor dianteiro que desenvolve 163 cv e 23,4 kgfm, enquanto a bateria de 51,87 kWh rende 470 km de autonomia no ciclo chinês.

Dongfeng DFM Vigo - Foto: Divulgação Donfeng

Kwid 2027

Com diversas montadoras mirando os elétricos e os segmentos de luxo, o Renault Kwid 2027 busca o outro extremo do mercado.

Reestilizado e custando a partir de R$ 71.090, recuperou o posto de carro zero-quilômetro mais barato do Brasil.

Sua motorização segue a mesma: 1.0 aspirado flex de até 71 cv, com câmbio de cinco marchas.

Kwid 2027 - Foto: RODOLFO BUHRER

iCaur V27

Marcando a chegada de mais uma marca chinesa no Brasil, a iCaur, que pertence ao grupo Cherry, deve começar a operar em terras brasileiras com o V27, que deve começar a ser vendido no primeiro trimestre de 2027.

O modelo é um SUV híbrido REEV, equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina que trabalha como gerador, enquanto os motores elétricos ficam responsáveis pela tração.

A autonomia total supera 1.200 km pelo ciclo chinês CLTC, número que deverá ser menor quando convertido para os padrões brasileiros.

iCaur V27 - Foto: Divulgação

BMW iX3

Quebrando um pouco a sequência de carros chineses, a BMW revelou o iX3, um SUV elétrico que inicia a “Neue Klasse”, uma nova fase da montadora alemã focada nos carros elétricos.

Ele chega ao Brasil custando R$ 582.950, na versão 50 xDrive. Seu maior destaque é a autonomia de 570 km pelo Inmetro, atualmente a maior entre os automóveis elétricos vendidos no Brasil.

As primeiras entregas estão previstas para setembro.

BMW iX3 - Foto: Divulgação

Jaecoo 5

Outra marca chinesa que aproveitou o Festival de Interlagos para revelar seu modelo foi a Omoda Jaecoo, que apresentou o Jaecoo 5, uma aposta para ganhar volume no Brasil.

O SUV deve chegar ao mercado para competir com o Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. O Jaecoo 5 deve ser equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina e propulsor elétrico para entregar 224 cv e 30,1 kgfm.

É esperado que ele chegue às concessionárias brasileiras custando algo entre R$ 150 mil e R$ 160 mil.

Jaecoo 5 - Foto: Divulgação

GWM Tank 400

Outra chinesa que busca aumentar seu portfólio no Brasil é a GWM, que apresentou o Tank 400 durante o Festival de Interlagos. Ele deve chegar ao mercado para disputar espaço com o Toyota SW4.

O GWM Tank 400 será equipado com um conjunto híbrido plug-in flex de 421 cv de potência e 76,5 kgfm de torque combinados, ligado a um câmbio automático de nove marchas.

Vale ressaltar que a GWM ainda não divulgou preço nem toda a ficha técnica da configuração brasileira.

Omoda E5

A Omoda aproveitou o festival para revelar a primeira atualização do modelo elétrico E5 desde que chegou ao Brasil. O SUV elétrico apresentou grandes mudanças visuais e mecânicas.

Seu novo motor elétrico passa a entregar 210 cv, ante 204 cv do modelo atual; a autonomia declarada é de 430 km, conforme o Inmetro.