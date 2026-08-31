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Invasão chinesa e ícone de volta: os carros lançados do Festival de Interlagos
Evento de automóveis mostrou as principais novidades para o mercado automotivo no Brasil
As principais novidades do mercado de automóveis brasileiros foram reveladas no último final de semana, dos dias 27 a 30 de agosto, durante o Festival de Interlagos, que aconteceu em São Paulo, e que foi marcado por uma "invasão chinesa". O evento reuniu 32 marcas e foi a vitrine para lançamentos, prévias e até estreias de fabricantes no Brasil.
O portal A TARDE listou os principais modelos revelados durante o festival que vão chegar às ruas brasileiras em breve.
Veja os principais lançamentos do Festival de Interlagos
Honda Prelude
O cupê japonês, que já teve Ayrton Senna como seu garoto-propaganda, retorna ao Brasil 30 anos depois de deixar o mercado.
O Honda Prelude começou a ser vendido ainda no Festival de Interlagos por R$ 380 mil. A nova versão muda a motorização somente por combustão e adota um conjunto híbrido e:HEV, o mesmo do Civic.
Tratando-se de um motor 2.0 aspirado a gasolina e dois propulsores elétricos, com 203 cv e 32,1 kgfm combinados.
BAIC Arcfox T1
A marca chinesa BAIC foi uma das que mais aproveitou o Festival de Interlagos para oficializar suas operações no Brasil. Até o momento, ela chegou a confirmar 10 lançamentos até 2028.
Os primeiros que devem desembarcar nas terras brasileiras são os das submarcas Arcfox, sendo o menor deles o T1, um hatch elétrico que vai disputar o mercado com o BYD Dolphin e Geely EX2.
O modelo será equipado com um motor elétrico de 95 cv de potência e traz uma bateria de até 43,3 kWh, que consegue fazer até 425 km no ciclo chinês (CLTC). Suas vendas estão programadas para iniciar em novembro de 2026.
Baic Arcfox T5
Outro modelo chinês que deve chegar ao Brasil para disputar com BYD e Geely é o Arcfox T5, sendo o “irmão mais velho” do T1. Ele é um Baic Arcfox T5
Seu motor elétrico entrega 272 cv e uma bateria de 74,4 kWh, que permite alcançar uma autonomia declarada de 660 km no ciclo chinês.
Ele também deve ser lançado em novembro no Brasil.
DFM Box
O Festival de Interlagos foi vitrine para diversos modelos elétricos chineses, entre eles o DFM Box. A DFM estreou no Brasil, com dois primeiros carros confirmados para atuar no país.
A unidade de entrada será o Box, um hatch elétrico que vai rivalizar com o BYD Dolphin e Geely EX2. Seu motor elétrico é capaz de gerar 95 cv e 16,3 kgfm, com bateria de 43,89 kWh.
Sua autonomia ainda não foi homologada, mas, no ciclo chinês, ele tem alcance de até 430 km. Os preços do DFM Box devem ficar entre R$ 120 mil e R$ 140 mil.
DFM Vigo
O segundo modelo da DFM a chegar ao Brasil será o Vigo, um SUV elétrico que deve rivalizar com o BYD Yuan Pro e o Volkswagen T-Cross, podendo estrear no mercado custando entre R$ 180 e R$ 190 mil.
O modelo será equipado com um motor dianteiro que desenvolve 163 cv e 23,4 kgfm, enquanto a bateria de 51,87 kWh rende 470 km de autonomia no ciclo chinês.
Kwid 2027
Com diversas montadoras mirando os elétricos e os segmentos de luxo, o Renault Kwid 2027 busca o outro extremo do mercado.
Reestilizado e custando a partir de R$ 71.090, recuperou o posto de carro zero-quilômetro mais barato do Brasil.
Sua motorização segue a mesma: 1.0 aspirado flex de até 71 cv, com câmbio de cinco marchas.
iCaur V27
Marcando a chegada de mais uma marca chinesa no Brasil, a iCaur, que pertence ao grupo Cherry, deve começar a operar em terras brasileiras com o V27, que deve começar a ser vendido no primeiro trimestre de 2027.
O modelo é um SUV híbrido REEV, equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina que trabalha como gerador, enquanto os motores elétricos ficam responsáveis pela tração.
A autonomia total supera 1.200 km pelo ciclo chinês CLTC, número que deverá ser menor quando convertido para os padrões brasileiros.
BMW iX3
Quebrando um pouco a sequência de carros chineses, a BMW revelou o iX3, um SUV elétrico que inicia a “Neue Klasse”, uma nova fase da montadora alemã focada nos carros elétricos.
Ele chega ao Brasil custando R$ 582.950, na versão 50 xDrive. Seu maior destaque é a autonomia de 570 km pelo Inmetro, atualmente a maior entre os automóveis elétricos vendidos no Brasil.
As primeiras entregas estão previstas para setembro.
Jaecoo 5
Outra marca chinesa que aproveitou o Festival de Interlagos para revelar seu modelo foi a Omoda Jaecoo, que apresentou o Jaecoo 5, uma aposta para ganhar volume no Brasil.
O SUV deve chegar ao mercado para competir com o Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. O Jaecoo 5 deve ser equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina e propulsor elétrico para entregar 224 cv e 30,1 kgfm.
É esperado que ele chegue às concessionárias brasileiras custando algo entre R$ 150 mil e R$ 160 mil.
GWM Tank 400
Outra chinesa que busca aumentar seu portfólio no Brasil é a GWM, que apresentou o Tank 400 durante o Festival de Interlagos. Ele deve chegar ao mercado para disputar espaço com o Toyota SW4.
O GWM Tank 400 será equipado com um conjunto híbrido plug-in flex de 421 cv de potência e 76,5 kgfm de torque combinados, ligado a um câmbio automático de nove marchas.
Vale ressaltar que a GWM ainda não divulgou preço nem toda a ficha técnica da configuração brasileira.
Omoda E5
A Omoda aproveitou o festival para revelar a primeira atualização do modelo elétrico E5 desde que chegou ao Brasil. O SUV elétrico apresentou grandes mudanças visuais e mecânicas.
Seu novo motor elétrico passa a entregar 210 cv, ante 204 cv do modelo atual; a autonomia declarada é de 430 km, conforme o Inmetro.