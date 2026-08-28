Honda Prelude volta ao Brasil mais econômico custando R$ 380 mil

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O esportivo japonês que teve Ayrton Senna como seu garoto-propaganda, o Honda Prelude, está de volta ao mercado brasileiro depois de 30 anos, dessa vez com um motor de Civic híbrido e uma boa economia.

O modelo cupê está na fase de pré-venda desde a última quinta-feira, 27, custando R$ 380 mil, com previsão de entrega das primeiras unidades para setembro de 2026.

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Como uma homenagem aos 100 anos da Honda no Brasil, os 50 primeiros compradores terão algumas condições especiais ao reservá-lo.

Cupê se junta à linha de esportivos

Com essa volta ao Brasil, o Prelude se junta ao Civic Type R (R$ 435.500) na linha de esportivos da montadora japonesa, porém busca um público diferente.

O Prelude foca mais no estilo e no visual do que na performance em si, enquanto o Type R é voltado aos entusiastas de track day e frequentadores de oficinas de preparação.

Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

Motorização e economia

Debaixo do capô fica a surpresa, o mesmo motor 2.0 aspirado de quatro cilindros que também equipa o Civic é utilizado no Prelude, porém com um adicional: ele é ligado a um sistema híbrido paralelo e:HEV.

Vale ressaltar que este conjunto funciona aliado a dois motores elétricos.

Como os motores funcionam

Um dos motores atua como um gerador, transformando a energia cinética em elétrica para carregar a bateria. Já o outro recebe essa energia e a envia para as rodas, funcionando como um motor de tração que também é alimentado pela bateria de 1,05 kWh.

Com esse conjunto, o Honda Prelude consegue entregar 203 cv de potência e 32,1 kgfm de torque.

Motor do Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

Economia

Conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o Prelude faz 17,9 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada com gasolina.

Já em números de desempenho, como aceleração de 0 a 100 km/h e velocidade máxima, ainda não foram divulgados.

Câmbio exclusivo

Mesmo não possuindo um câmbio propriamente dito, a Honda apresentou no Prelude a função exclusiva do S+ Shift, que se trata de um sistema que utiliza sons virtuais, a vibração do motor gerador e trancos para simular um câmbio automático.

Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

Tecnologia

O Prelude chega ao Brasil equipado com o pacote Honda Sensing completo, com:

Controle de cruzeiro adaptativo (capaz de operar no trânsito intenso);

assistente de permanência em faixa;

Sensores de ponto cego;

Três modos de condução: Sport, Individual e Comfort, selecionados por um botão ao lado do câmbio.

Bônus para as 50 primeiras reservas

As 50 primeiras pessoas que reservarem o Honda Prelude receberão alguns itens promocionais:

Capa de proteção;

Porcas antifurto para as rodas;

Tapetes de borda alta;

Cobertura especial de seguro;

Miniatura na cor do veículo adquirido;

Vitrificação;

Acesso a eventos especiais.



O esportivo japonês está disponível nas cores vermelha, branca e preta.

