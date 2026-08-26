Novo Omoda E5 é revelado e pode ter versão mais barata no Brasil

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O SUV elétrico Omoda E5 vai sua primeira atualização no Brasil neste ano de 2026 conforme foi revelado no Festival de Interlagos, em São Paulo, entre as principais mudanças ficam a possibilidade do lançamento de uma versão de entrada do modelo, renovação no visual e na tecnologia do modelo.

Está é a primeira atualização que o Omoda E5 passou desde seu lançamento, que foi em abril de 2025. O carro com as atualizações deve começar a ser vendido ainda no final deste ano.

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O que mudou no Omoda E5?

Possível nova versão de entrada

Com a chegada das novidades do Omoda E5 existe a possibilidade do lançamento de uma nova versão de entrada no modelo com um possível preço de R$ 149.900, valor bem abaixo dos R$ 209.990 cobrados atualmente pelo E5.

Omoda E5 - Foto: Divulgação

Mudanças visuais

As principais mudanças aplicadas ao Omoda E5 são majoritariamente no âmbito visual.

Nesse caso, a dianteira foi modificada para seguir o mesmo estilo de seu “irmão mais velho”, o Omoda 7. Os faróis seguem divididos em duas seções.

Na parte de cima, uma barra de LED cumpre a função da luz de condução diurna (DRL) que segue mais para a extremidade da carroceria. A nível de comparação, no modelo atual os faróis são mais horizontais com pequenos recortes em volta.

Omoda E5 - Foto: Divulgação

Já na parte de baixo fica o conjunto principal em um nicho maior e mais largo, redesenhado para ter um formato mais triangular.

Outras mudanças visuais

Para-choques e grade: Tanto o para-choque dianteiro quanto a grade frontal inferior são novos

Tanto o para-choque dianteiro quanto a grade frontal inferior são novos Traseira : A tampa do porta-malas foi redesenhada e as lanternas traseiras trazem uma nova disposição interna das luzes de LED

: A tampa do porta-malas foi redesenhada e as lanternas traseiras trazem uma nova disposição interna das luzes de LED Rodas: O modelo ganhou novas rodas de 18 polegadas com desenho alterado

Com todas essas mudanças visuais, o carro ficou um pouco maior, passando de 4,42 metros para 4,55 metros.

Omoda E5 - Foto: Divulgação

Tecnologia renovada

No campo da tecnologia, o SUV abandonou o quadro de instrumentos interligado à central multimídia, agora as telas ficam separadas.

Com isso, o painel digital ficando menor, mas a central multimídia cresceu significativamente, passando de 12,3 para 15,6 polegadas.

Interior do Omoda E5 - Foto: Divulgação

Motorização e autonomia do Omoda E5

Mesmo com todas as mudanças, os motores e as baterias do Omoda E5 devem seguir os mesmos da versão anterior.

Atualmente o conjunto propulsor do Omoda E5 é composto por um motor elétrico dianteiro com 204 cv de potência e 34,7 kgfm de torque. Com isso, de acordo com a montadora, ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos.

Autonomia

Seu conjunto de baterias de 61 kWh, formadas por íons de lítio garante 345 km de autonomia conforme informado na homologação no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro.