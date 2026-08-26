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Kia Tasman estreia com motor diesel de 210 cv

Primeira picape da história da Kia chega por R$ 249.990 e entra na disputa das médias

Núbia Cristina
Por Núbia Cristina
Imagem ilustrativa da imagem Kia Tasman estreia com motor diesel de 210 cv
Foto: Kia

A Kia entra oficialmente no segmento brasileiro de picapes com a Tasman, primeiro modelo do gênero desenvolvido pela fabricante sul-coreana. Apresentada no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025, a novidade chega às concessionárias na versão GL, com preço sugerido de R$ 249.990 e garantia de cinco anos sem limite de quilometragem.

A estreia coloca a Kia em uma das categorias mais disputadas do mercado nacional, ocupada por modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Mitsubishi Triton, Fiat Titano e GWM Poer P30. Para conquistar espaço, a marca aposta em capacidade de carga, desempenho fora de estrada, cabine espaçosa e recursos de conectividade.

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“Um dos grandes momentos da marca Kia no Brasil passou pelo segmento 4×4, com a primeira geração do Sportage na década de 1990 com grande apelo off-road. Porém, faltava uma picape. Finalmente temos uma, muito mais moderna, confortável e tecnológica do que sonhávamos”, afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil e do Grupo Gandini.

Desenvolvida desde o início como uma picape, a Tasman utiliza estrutura com chassi separado da carroceria, conhecida como body-on-frame. Segundo a Kia, o projeto foi concebido para oferecer rigidez estrutural, durabilidade e estabilidade em diferentes condições de uso. A suspensão recebeu calibração voltada ao equilíbrio entre capacidade fora de estrada e conforto em pisos pavimentados.

Motorização

O motor 2.2 Smartstream turbodiesel, de quatro cilindros, entrega 210 cv a 3.800 rpm e 45 kgfm de torque. O conjunto trabalha com transmissão automática de oito velocidades.

A caçamba possui 1.512 mm de comprimento, 1.572 mm de largura e 540 mm de profundidade, com capacidade volumétrica de 1.173 litros. A carga útil chega a 1.007 kg. De acordo com a Kia, a capacidade máxima de tração é de até 6.200 kg. Degraus integrados às extremidades do para-choque traseiro facilitam o acesso ao compartimento.

Na cabine, o entre-eixos de 3.270 mm permitiu criar 915 mm de espaço para as pernas dos passageiros traseiros. Os encostos da segunda fileira têm inclinação de 25 graus, característica destinada a melhorar o conforto em viagens.

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Tecnologia e segurança

O painel panorâmico reúne 29,6 polegadas em três telas: quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, visor central de cinco polegadas para o sistema de climatização e central multimídia também de 12,3 polegadas. O sistema oferece conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.

Na segurança, a Tasman GL traz seis airbags, freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e distribuição eletrônica de frenagem, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e controle de frenagem em descidas. A lista inclui ainda assistente de estabilidade de reboque, sistema de frenagem pós-colisão e fixações Isofix para cadeiras infantis.

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré com guias dinâmicas, alerta de ocupantes no banco traseiro e cintos de três pontos para os cinco ocupantes completam o conjunto. A estrutura possui barras de proteção lateral nas quatro portas e zonas de deformação programada.

Tem recursos como frenagem autônoma de emergência, detecção de veículos, pedestres e ciclistas, assistentes de permanência e centralização em faixa, monitoramento de ponto cego e piloto automático adaptativo com função Stop & Go.

A Tasman se distancia das linhas tradicionais da categoria. A dianteira combina grade larga, assinatura luminosa Star Map e uma releitura da identidade Tiger Face da Kia. Talvez seja uma das raras picapes cujo design se tornou assunto antes mesmo de suas capacidades mecânicas. Faróis muito afastados e integrados aos para-lamas, grandes molduras plásticas sobre as caixas de roda e a verticalidade da frente têm sido alvos de críticas.

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