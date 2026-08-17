Conheça o carro elétrico rival do Creta que deve custar R$ 150 mil

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A montadora chinesa Dongfeng pretende adentrar de vez no mercado brasileiro de carros elétricos neste trimestre. Sob o nome DFM, a fabricante já possui dois modelos confirmados, um deles sendo o SUV compacto “Vigo”, que vai disputar vendas contra o tradicional Volkswagen T-Cross.

Além do SUV, a montadora chinesa, que deve estrear definitivamente no Brasil no Festival Interlagos, que vai acontecer nos últimos dias de agosto, já tem programado o lançamento do hatch compacto DFM Box, que vai disputar no mercado difícil contra o BYD Dolphin Mini e Geely EX2.

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Entenda como é o DFM Vigo

Baseado em um projeto chamado Nammi 06, na China, o Vigo é um SUV recentemente projetado lançado globalmente em 2025 e deve ser comercializado em duas versões no Brasil: Urban e Urban Plus, de acordo com o site Autos Segredos.

Em dimensões, o Vigo apresenta um porta-malas de 500 litros, além de 4,31 metros de comprimento, 2,72 m de entre-eixos, 1,87 m de largura e 1,65 m de altura.

DFM Vigo - Foto: Reprodução | Dongfeng

Motorização e autonomia

Já na parte do motor, o Vigo apresenta um motor elétrico dianteiro que consegue gerar 163 cv de potência e 23,4 kgfm de torque.

Dados da montadora apontam que o SUV compacto consegue fazer de 0 a 100 km/h em 7,8 s.

As baterias de 51,9 kWh rendem até 470 km de autonomia no ciclo europeu WLTP, alcance que deve ficar na casa dos 300 km na homologação do Inmetro.

A DFM ainda não informou a potência oficial da recarga do Vigo no Brasil, porém, em outros mercados, o carro elétrico permite carregamentos rápidos a até 167 kW, permitindo carregar entre 30% e 80% da bateria em apenas 18 minutos.

Já em portas lentas, a velocidade máxima é de somente 6,6 kW.

DFM Vigo - Foto: Reprodução | Dongfeng

Possíveis preços

Embora a DFM ainda não tenha definido os valores oficiais do Vigo no Brasil, é esperado que o carro elétrico chegue ao Brasil custando entre R$ 150 mil e R$ 170 mil.

É esperado que o DFM Vigo tenha suas vendas iniciadas até o mês de setembro, com a chegada efetiva dos primeiros lotes ao Brasil até o final de 2026.