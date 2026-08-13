Conheça o rival do BYD Dolphin vendido por menos de R$ 50 mil

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O mercado brasileiro de carros elétricos deve aumentar ainda mais em 2026 com a possível chegada do Dongfeng Box, que será oficialmente lançado como DFM Box. O modelo já é comercializado na China por um valor inferior a R$ 50 mil.

Ao desembarcar no Brasil durante o Festival Interlagos, entre os dias 27 e 30 de agosto, em São Paulo, conforme indica o Motor1, o DFM Box terá a função de disputar as vendas com diversos outros modelos elétricos de entrada, como: BYD Dolphin, GAC Aion UT, MG4 Urban e Geely EX2.

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Preços baixos no país de origem

Na China, o modelo que é vendido com o nome de Nammi 01 é vendido pelo equivalente a R$ 40,9 mil.

Porém, ao chegar no Brasil, seu preço deve triplicar e ficar entre R$ 120 mil e R$ 130 mil, segundo estimativas do setor. Essa diferença se dá por fatores como impostos de importação, custos de homologação e estratégias comerciais.

Conheça o DFM Box

Motorização

Sob sua carroceria, o DFM Box carrega um motor dianteiro 100% elétrico de 95 cv e torque de aproximadamente 16,3 kgf/m.

Autonomia

Sua bateria tem capacidade de 42,3 kWh e, segundo o ciclo CLTC, garante uma autonomia de até 430 km. No padrão PBEV, o número recua para cerca de 310 km.

DFM Box - Foto: Divulgação | DFM

Dimensões e espaço interno

Com 4,03 m de comprimento e entre-eixos de 2,66 m, o modelo se encaixa na categoria dos hatches compactos.

Seu porta-malas, na configuração original, garante uma capacidade de 326 litros, porém, ele pode ser expandido para 945 litros com os bancos rebatidos.