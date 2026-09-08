Chevrolet amplia linha do Onix com motor exclusivo a etanol

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A General Motors confirmou a expansão do motor 1.0 turbo movido exclusivamente a etanol para novas configurações da linha Onix. A medida contempla tanto o modelo hatch quanto o Onix Plus.

Versões e disponibilidade

Versões Chevrolet Onix - Foto: Divulgação Chevrolet

Atualmente, a motorização restrita ao etanol opera apenas na versão Onix Eco, comercializada por R$ 99.990 no hatch e R$ 103.990 no sedan.

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Com a ampliação, o conjunto mecânico passa a abranger mais acabamentos do portfólio.

Turbo AT

LT

LTZ

Premier

No modelo hatch, a alteração marca o retorno das versões LT e LTZ, removidas da linha 2027 durante a introdução da configuração Activ. No sedan Onix Plus, tais acabamentos já integravam o catálogo.

Dados técnicos e consumo

Traseira Chevrolet Onix com motor exclusivo a etanol - Foto: Divulgação Chevrolet

O conjunto mecânico utiliza um motor de três cilindros com rendimento de 115 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de seis marchas.

Os índices de eficiência energética comparados ao sistema flex tradicional apresentam os seguintes resultados.

Onix Hatch : 9,1 km/l em perímetro urbano e 11 km/l em rodovias.

: 9,1 km/l em perímetro urbano e 11 km/l em rodovias. Onix Plus : 9,1 km/l em percurso urbano e 11,1 km/l em estradas.

Impacto tributário e regras de mercado

Motor Chevrolet Onix - Foto: Divulgação Chevrolet

A iniciativa da montadora atende às exigências normativas do Programa Mover e da política de incentivo ao carro sustentável.

O enquadramento técnico nos critérios estabelecidos gera benefícios fiscais, que incluem a diminuição de 0,5 ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as versões afetadas.

A montadora ainda não divulgou a tabela de preços oficial para as demais versões nem a data de chegada das novas unidades à rede de concessionárias.