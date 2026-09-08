GENERAL MOTORS
Chevrolet amplia linha do Onix com motor exclusivo a etanol
Montadora expande motor 1.0 turbo para novas versões do hatch e do sedan visando redução do IPI
A General Motors confirmou a expansão do motor 1.0 turbo movido exclusivamente a etanol para novas configurações da linha Onix. A medida contempla tanto o modelo hatch quanto o Onix Plus.
Versões e disponibilidade
Atualmente, a motorização restrita ao etanol opera apenas na versão Onix Eco, comercializada por R$ 99.990 no hatch e R$ 103.990 no sedan.
Com a ampliação, o conjunto mecânico passa a abranger mais acabamentos do portfólio.
- Turbo AT
- LT
- LTZ
- Premier
No modelo hatch, a alteração marca o retorno das versões LT e LTZ, removidas da linha 2027 durante a introdução da configuração Activ. No sedan Onix Plus, tais acabamentos já integravam o catálogo.
Dados técnicos e consumo
O conjunto mecânico utiliza um motor de três cilindros com rendimento de 115 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de seis marchas.
Os índices de eficiência energética comparados ao sistema flex tradicional apresentam os seguintes resultados.
- Onix Hatch: 9,1 km/l em perímetro urbano e 11 km/l em rodovias.
- Onix Plus: 9,1 km/l em percurso urbano e 11,1 km/l em estradas.
Impacto tributário e regras de mercado
A iniciativa da montadora atende às exigências normativas do Programa Mover e da política de incentivo ao carro sustentável.
O enquadramento técnico nos critérios estabelecidos gera benefícios fiscais, que incluem a diminuição de 0,5 ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as versões afetadas.
A montadora ainda não divulgou a tabela de preços oficial para as demais versões nem a data de chegada das novas unidades à rede de concessionárias.