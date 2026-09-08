Caoa lança Deepal no Brasil em 2027 contra iCaur

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O Grupo Caoa planeja introduzir a marca Deepal no mercado brasileiro em 2027. A decisão ocorre como resposta direta à entrada da iCaur no país, marcada para o mesmo período.

A disputa comercial envolve utilitários esportivos com eletrificação e proposta visual voltada para o uso fora de estrada.

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Estratégia e o modelo Deepal G318

Traseira Deepal G318 - Foto: Jorge Moraes

O plano de expansão contempla a introdução de veículos eletrificados do portfólio da Changan. O modelo Deepal G318 integra a lista de opções avaliadas para comercialização no território nacional.

Motorização : sistema REEV (Extended Range Electric Vehicle), no qual um motor a combustão opera exclusivamente como gerador de energia para o conjunto elétrico.

: sistema REEV (Extended Range Electric Vehicle), no qual um motor a combustão opera exclusivamente como gerador de energia para o conjunto elétrico. Desempenho : configurações com dois motores elétricos, tração integral e potência estimada em 430 cavalos.

: configurações com dois motores elétricos, tração integral e potência estimada em 430 cavalos. Autonomia : bateria com capacidade de 35,1 kWh, permitindo autonomia superior a 130 quilômetros no modo puramente elétrico.

Infraestrutura e concorrência

Interior Deepal G318 - Foto: Jorge Moraes

A operação brasileira contará com a estrutura industrial da Caoa em Anápolis (Goiás) e a rede de concessionárias estabelecida no país. A estratégia da empresa inclui a análise de viabilidade para a montagem local dos veículos no futuro.

Os concorrentes diretos no segmento incluem modelos importados de marcas concorrentes na faixa superior a R$ 350 mil.