Veja quanto custa para carregar um carro elétrico em casa em Salvador

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Uma das principais dúvidas de quem pensa em comprar um carro elétricoestá justamente no impacto da recarga na conta de energia. No caso do BYD Dolphin Mini GS, versão com maior autonomia disponível no Brasil, uma carga completa feita em casa custa aproximadamente R$ 45,88 em Salvador.

O cálculo considera a bateria de 38 kWh e uma tarifa residencial média de R$1,05 por kWh em Salvador. Dessa forma, o custo inicial para completar a bateria seria de R$ 39,90.

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No entanto, durante o processo de carregamento existem perdas de energia. Considerando uma perda que pode chegar a 15%, o valor final para uma carga completa fica próximo dos R$ 45,88.

Dolphin Mini tem duas versões

O modelo é vendido no Brasil em duas configurações. A versão de entrada, chamada GL, utiliza uma bateria de 30,08 kWh e tem autonomia de 224 quilômetros.

Já o Dolphin Mini GS conta com uma bateria maior, de 38 kWh, e chega a 280 quilômetros de autonomia, conforme os números homologados pelo Inmetro.

Todos os cálculos apresentados nesta simulação consideram a versão GS.

Quanto o carro gasta para rodar 1.000 km?

Para entender o impacto no orçamento, a simulação considera um motorista que percorre 1.000 quilômetros por mês.

De acordo com o ciclo do Inmetro, o Dolphin Mini GS consegue rodar até 280 quilômetros com uma carga completa. Na prática, entretanto, o alcance pode mudar conforme as condições de utilização do veículo, incluindo a forma de condução e o uso do ar-condicionado.

Com essa autonomia, seriam necessárias aproximadamente 3,6 cargas completas para percorrer os 1.000 quilômetros.

Considerando o preço estimado de R$ $ 45,88 por recarga, o motorista gastaria cerca de R$ 163,88 por mês com energia elétrica para percorrer essa distância.

O valor, porém, não é fixo para todo o país. A tarifa de energia muda conforme o estado e a concessionária responsável pelo fornecimento. Em locais onde o kWh é mais caro, o custo da recarga também será maior.

Quem possui geração própria de energia por meio de painéis solares pode reduzir significativamente esse gasto, chegando a praticamente zerar o custo da eletricidade utilizada na recarga.

E se fosse um carro a gasolina?

A diferença fica mais evidente quando o Dolphin Mini GS é comparado com um veículo a combustão de tamanho semelhante.

Para percorrer os mesmos 1.000 quilômetros, um carro que tenha consumo médio de 13 km/l de gasolina precisaria de aproximadamente 77 litros de combustível.

Considerando a gasolina a R$ 6,41 por litro, o abastecimento custaria aproximadamente R$ 493,08

Nesse cenário, o motorista do Dolphin Mini GS teria um gasto mensal de cerca de R$ 163,88 com energia, contra R$ 493,08 em combustível no carro a gasolina.

A diferença chega a aproximadamente R$ 329,20 por mês, valor que representa a economia estimada ao optar pelo modelo elétrico nessa comparação.