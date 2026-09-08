Caminhão elétrico com autonomia de 314 km estreia no Brasil

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A Farizon, marca de veículos comerciais do Grupo Geely representada pelo Grupo Timber, iniciou as vendas do caminhão elétrico F3E no mercado brasileiro. O modelo semileve tem preço sugerido de R$ 240 mil e foco em operações de distribuição urbana e logística de última milha.

O veículo possui Peso Bruto Total (PBT) de 3.495 kg, capacidade de carga de até 1.740 kg e suporte para implementos com volume de até 15 m³. A garantia estabelecida é de três anos para a estrutura geral e de oito anos para o conjunto de baterias.

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Motorização e autonomia

Caminhão elétrico F3E - Foto: Divulgação Farizon

O sistema de propulsão utiliza um motor elétrico integrado ao eixo traseiro, que entrega 110 kW de potência (aproximadamente 150 cv) e torque de 300 Nm. O armazenamento de energia é feito por uma bateria de fosfato de ferro-lítio com capacidade de 72,84 kWh.

A autonomia estimada oscila entre 250 e 300 quilômetros por carga, podendo alcançar até 314 quilômetros no ciclo WLTP. O sistema elétrico de 400 volts aceita recarga rápida em corrente contínua de até 100 kW pelo padrão CCS2.

O modelo inclui a tecnologia V2L, que transforma a bateria em uma fonte de energia externa de até 3,3 kW, além de uma saída opcional de 10 kW para alimentar sistemas de refrigeração em baús frigoríficos.

Equipamentos e segurança

Interior caminhão elétrico F3E - Foto: Divulgação Farizon

A cabine incorpora painel digital de 7 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas compatível com sistemas operacionais móveis.

O pacote de segurança de série engloba frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, controle eletrônico de estabilidade e aviso de saída involuntária de faixa.

Com o F3E, a Farizon amplia o portfólio no Brasil para quatro modelos eletrificados, posicionando o semileve entre as vans utilitárias da marca e os caminhões de maior porte voltados ao transporte de carga.