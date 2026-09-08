UTILITÁRIO ESPORTIVO
Novo GWM híbrido com 9 marchas estreia no Brasil: veja preço e motor
Edição limitada do utilitário híbrido traz motor de 394 cv e itens voltados para o fora de estrada
A montadora Great Wall Motors expande sua linha no mercado brasileiro com o lançamento oficial da configuração GWM Tank 300 TerraForce. O utilitário esportivo chega ao território nacional em uma série limitada a 300 unidades, com foco no segmento de veículos utilitários com capacidade off-road pesada.
Especificações técnicas e motorização
O modelo mantém a base mecânica híbrida plug-in flex Hi4-T. O conjunto propulsor combina um motor 2.0 turbo a combustão com um motor elétrico, gerando 394 cv de potência combinada e torque de 76,4 kgfm.
O sistema de transmissão é automático de nove marchas, associado ao sistema de tração 4x4 com reduzida.
A bateria de 37,1 kWh permite autonomia elétrica aferida pelo ciclo do Inmetro em 74 km. As dimensões físicas registram 4,76 metros de comprimento e 2,75 metros de entre-eixos, com capacidade de porta-malas de 863 litros até o teto.
Diferenciais da versão TerraForce
A edição especial TerraForce diferencia-se da versão regular pela inclusão de itens voltados para o uso fora de estrada.
O pacote adiciona rack de teto com estrutura reforçada e cinco pranchas longitudinais de carga. Com esses acessórios, a altura total do veículo atinge 1,96 metro.
Preço e posicionamento de mercado
O GWM Tank 300 TerraForce chega às concessionárias da rede autorizada pelo preço sugerido de R$ 350 mil. O valor posiciona a série especial acima da versão padrão do utilitário, comercializada por R$ 342.000, em decorrência dos acréscimos de acessórios e da limitação de volume de produção.