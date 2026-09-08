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UTILITÁRIO ESPORTIVO

Novo GWM híbrido com 9 marchas estreia no Brasil: veja preço e motor

Edição limitada do utilitário híbrido traz motor de 394 cv e itens voltados para o fora de estrada

Jair Mendonça Jr
Por
GWM Tank 300 TerraForce
GWM Tank 300 TerraForce - Foto: Divulgação GWM

A montadora Great Wall Motors expande sua linha no mercado brasileiro com o lançamento oficial da configuração GWM Tank 300 TerraForce. O utilitário esportivo chega ao território nacional em uma série limitada a 300 unidades, com foco no segmento de veículos utilitários com capacidade off-road pesada.

Especificações técnicas e motorização

Interior GWM Tank 300 TerraForce
Interior GWM Tank 300 TerraForce - Foto: Divulgação GWM

O modelo mantém a base mecânica híbrida plug-in flex Hi4-T. O conjunto propulsor combina um motor 2.0 turbo a combustão com um motor elétrico, gerando 394 cv de potência combinada e torque de 76,4 kgfm.

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O sistema de transmissão é automático de nove marchas, associado ao sistema de tração 4x4 com reduzida.

A bateria de 37,1 kWh permite autonomia elétrica aferida pelo ciclo do Inmetro em 74 km. As dimensões físicas registram 4,76 metros de comprimento e 2,75 metros de entre-eixos, com capacidade de porta-malas de 863 litros até o teto.

Diferenciais da versão TerraForce

GWM Tank 300 TerraForce
GWM Tank 300 TerraForce - Foto: Divulgação GWM

A edição especial TerraForce diferencia-se da versão regular pela inclusão de itens voltados para o uso fora de estrada.

O pacote adiciona rack de teto com estrutura reforçada e cinco pranchas longitudinais de carga. Com esses acessórios, a altura total do veículo atinge 1,96 metro.

Preço e posicionamento de mercado

O GWM Tank 300 TerraForce chega às concessionárias da rede autorizada pelo preço sugerido de R$ 350 mil. O valor posiciona a série especial acima da versão padrão do utilitário, comercializada por R$ 342.000, em decorrência dos acréscimos de acessórios e da limitação de volume de produção.

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novo carro da GWM

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