Descontos de R$ 20 mil no Chevrolet Sonic antes da versão híbrida

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As concessionárias da rede General Motors (GM) iniciaram a campanha de desova de estoque do crossover compacto Chevrolet Sonic. Os descontos superam R$ 20 mil para unidades da linha 2027.

A estratégia antecede o lançamento da linha 2028, que introduzirá o sistema híbrido leve de 48 volts na gama do veículo.

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Versões e preços praticados

Chevrolet Sonic - Foto: Divulgação Chevrolet

A pesquisa de mercado identificou redução de preços em duas configurações principais do modelo:

Chevrolet Sonic Premier : unidade localizada em concessionária de Curitiba (PR), na cor Vermelho Scarlet, com preço reduzido de R$ 134.990 para R$ 114.900. O abatimento totaliza R$ 20.090.

: unidade localizada em concessionária de Curitiba (PR), na cor Vermelho Scarlet, com preço reduzido de R$ 134.990 para R$ 114.900. O abatimento totaliza R$ 20.090. Chevrolet Sonic RS : unidade localizada na Zona Leste de São Paulo (SP), na cor Preto Ouro Negro, com preço reduzido de R$ 140.990 para R$ 125.800. O abatimento totaliza R$ 15.190.

Especificações técnicas da linha atual

Interior Chevrolet Sonic - Foto: Divulgação Chevrolet

Ambas as versões comercializadas atualmente utilizam o motor 1.0 turboflex de três cilindros. O propulsor entrega potência máxima de 115 cavalos e torque de 18,9 kgfm a 1.800 rpm, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas.

Os dados aferidos pelo Inmetro indicam consumo de até 14,8 km/l na estrada e 12,1 km/l na cidade com gasolina. Com etanol, os índices registram 10,4 km/l e 8,4 km/l, respectivamente.

Eletrificação prevista para a linha 2028

O cronograma industrial da GM aponta a introdução de tecnologia híbrida leve (MHEV) de 48 volts para o Chevrolet Sonic no próximo ano ciclo.

O sistema elétrico auxiliar acrescenta 10,8 cv e 4 kgfm ao conjunto mecânico, com foco na redução de emissões e otimização do consumo de combustível em ciclos urbanos e rodoviários.

A tecnologia recupera energia por meio de desacelerações e frenagens.