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Novo Hyundai Elantra híbrido alcança 21,2 km por litro

Sedã cresce de tamanho, rende 157 cv, alcança 21,2 km/l e mantém futuro incerto no Brasil

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
8ª geração do Hyundai Elantra híbrido, comercializada como Avante na Coreia do Sul
8ª geração do Hyundai Elantra híbrido, comercializada como Avante na Coreia do Sul - Foto: Divulgação Hyundai

A 8ª geração do Hyundai Elantra híbrido, comercializada como Avante na Coreia do Sul, registra consumo de 21,2 km/l com rodas de 17 polegadas. Os dados representam aumento de 10% na eficiência energética em comparação ao modelo anterior.

O veículo cresce em dimensões físicas e ganha peso. A montadora sul-coreana atualiza o conjunto mecânico para compensar o incremento estrutural e otimizar o desempenho energético do automóvel.

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Desempenho e motorização

Interior 8ª geração do Hyundai Elantra híbrido
Interior 8ª geração do Hyundai Elantra híbrido - Foto: Divulgação Hyundai

O sistema híbrido com motor 1.6 atinge 157 cavalos de potência. O valor representa acréscimo de 16 cavalos em relação à versão precedente.

No mercado norte-americano, configurações anteriores com rodas de 16 polegadas alcançavam marcas superiores a 22 km/l. A divisão automotiva mantém expectativa de ajustes específicos conforme a regulamentação de cada país importador.

Disponibilidade Comercial

8ª geração do Hyundai Elantra híbrido
8ª geração do Hyundai Elantra híbrido - Foto: Divulgação Hyundai

A montadora apresenta o modelo na Coreia do Sul e estabelece o veículo como referência para os mercados internacionais. As datas oficiais de lançamento global permanecem sem confirmação pela fabricante.

Situação Comercial para o Brasil

8ª geração do Hyundai Elantra híbrido, comercializada como Avante na Coreia do Sul
8ª geração do Hyundai Elantra híbrido, comercializada como Avante na Coreia do Sul - Foto: Divulgação Hyundai

A montadora sul-coreana não confirma a importação ou a comercialização oficial da nova geração do Hyundai Elantra híbrido para o mercado brasileiro.

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