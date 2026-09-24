Novo Hyundai Tucson 2027 ganha motor híbrido e 245 cavalos de potência

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A Hyundai apresentou a nova geração do utilitário esportivo Tucson no mercado automotivo global. O modelo mudou as dimensões corporais, a motorização e os equipamentos de segurança.

Dimensões e espaço interno

Novo Hyundai Tucson 2027 - Foto: Divulgação Jeep

O veículo cresceu seis centímetros no comprimento total e atingiu 2,78 metros de distância entre-eixos.

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A marca alterou o projeto das portas traseiras para ampliar o ângulo de abertura em dez graus, o que facilita o acesso de passageiros e a instalação de cadeiras infantis.

Motorização e desempenho

Novo Hyundai Tucson 2027 - Foto: Divulgação Jeep

A linha passa a contar com conjuntos propulsores híbridos que alcançam até 245 cavalos de potência. A transmissão automática possui oito marchas. Os índices de consumo de combustível apresentaram redução em comparação com a geração anterior.

Equipamentos de segurança

Novo Hyundai Tucson 2027 - Foto: Divulgação Jeep

O pacote de itens de série incorpora nove airbags em todas as versões. O sistema de assistência à condução inclui controle de cruzeiro adaptativo conectado aos dados de navegação por GPS.

Versões, valores e perspectiva para o Brasil

Até o momento, a montadora não confirmou a data oficial de lançamento da nova geração no mercado brasileiro. O Grupo CAOA comercializa estoques da geração anterior em versões como GLS e Limited, com preços na faixa de R$ 184.490 a R$ 229.990.

Caso a nova geração global seja importada para o país, análises e estimativas do setor automotivo indicam que a faixa de preço estimada para as versões híbridas deverá ficar entre R$ 220.000 e R$ 320.000, posicionando o veículo acima de concorrentes médios tradicionais