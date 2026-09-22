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LANÇAMENTO

Novo Honda City muda o visual e ganha versão híbrida

Descubra o lançamento do novo Honda City 2026 no Brasil, com preços, versões e alterações

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Honda City 2026
Novo Honda City 2026 - Foto: Divulgação Honda

A Honda programa o lançamento do novo Honda City no mercado brasileiro para o segundo semestre. O veículo possui carrocerias sedã e hatch. Unidades de teste circulam em vias nacionais.

Cronograma de lançamento

A montadora japonesa planeja a apresentação oficial para o segundo semestre no Brasil. Concessionárias realizam campanhas de desova de estoque para a chegada da linha atualizada.

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Alterações visuais e estruturais

A dianteira recebe novos faróis e uma grade frontal modificada. Os para-choques apresentam linhas inéditas. A traseira ganha retoques nas lanternas de LED e novas rodas de liga leve.

A cabine mantém a central multimídia e materiais de acabamento revisados. O modelo hatch preserva o sistema de modularidade de bancos.

Mecânica e motorização

O conjunto mecânico utiliza o motor 1.5 16V aspirado flex. A transmissão acoplada é automática do tipo CVT com simulação de sete marchas.

Versões e tabela de preços estimados

A linha mantém a distribuição em quatro versões principais:

  • LX: Faixa de R$ 115.000 a R$ 118.000
  • EX: Faixa de R$ 136.000 a R$ 137.000
  • EXL: Faixa de R$ 143.000 a R$ 145.000
  • Touring: Faixa de R$ 152.000 a R$ 155.000

As configurações superiores incorporam o pacote de assistências de condução Honda Sensing. Os valores definitivos dependem da tabela oficial divulgada pela montadora na data de lançamento.

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