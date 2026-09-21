FICHA TÉCNICA COMPLETA
Honda Biz 125 2027 ganha novas rodas e versões: veja o que muda
fabricante concede garantia de três anos sem limite de quilometragem
A Honda divulgou os dados oficiais da linha 2027 da Biz 125 no mercado brasileiro. O modelo mantém a motorização de 123,9 cm³ e divide-se em duas versões principais: ES e EX. A principal alteração técnica ocorre na versão de entrada ES, que passa a utilizar rodas de liga leve e pneus sem câmara de ar.
Preços da Honda Biz 125 2027
Os valores divulgados referem-se ao preço público sugerido pela montadora, sem incluir o frete:
- Honda Biz 125 ES: R$ 13.505 (Preço Fipe aproximado de R$ 16.442 para unidades zero-quilômetro).
- Honda Biz 125 EX: R$ 16.840 (Preço Fipe aproximado de R$ 19.563 para unidades zero-quilômetro).
Especificações técnicas do motor
O conjunto mecânico permanece o mesmo nas duas versões da linha 2027:
- Motor: Monocilíndrico OHC de 123,9 cm³, quatro tempos, refrigerado a ar.
- Potência: 9,53 cv a 7.500 rpm.
- Torque: 1,03 kgfm a 6.000 rpm.
- Transmissão: Câmbio semiautomático de 4 marchas com sistema rotativo.
- Combustível: A versão EX possui tecnologia bicombustível (gasolina e etanol).
Diferenças entre as versões ES e EX
A configuração de entrada e a topo de linha apresentam distinções nos sistemas de freios e nos itens de série:
- Biz 125 ES: equipada com freios a tambor de 130 mm nas duas rodas, sistema de frenagem combinada (CBS), painel analógico e rodas de liga leve com pneus sem câmara. Cores disponíveis: Branco e Cinza Metálico.
- Biz 125 EX: equipada com freio dianteiro a disco de 220 mm e freio traseiro a tambor de 130 mm, sistema CBS, painel digital com tela blackout e iluminação em LED. Cores disponíveis: Azul Escuro Perolizado, Branco Perolizado, Cinza Perolizado e Vermelho Metálico.
Garantia e revisões
A fabricante concede garantia de três anos sem limite de quilometragem. O plano de manutenção exige revisões a cada 6 mil quilômetros ou seis meses, com gratuidade de óleo Pro Honda a partir da terceira revisão programada.