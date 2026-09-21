Honda Biz 125 2027 ganha novas rodas e versões: veja o que muda

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A Honda divulgou os dados oficiais da linha 2027 da Biz 125 no mercado brasileiro. O modelo mantém a motorização de 123,9 cm³ e divide-se em duas versões principais: ES e EX. A principal alteração técnica ocorre na versão de entrada ES, que passa a utilizar rodas de liga leve e pneus sem câmara de ar.

Preços da Honda Biz 125 2027

Honda Biz 125 2027 - Foto: Divulgação Honda

Os valores divulgados referem-se ao preço público sugerido pela montadora, sem incluir o frete:

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Honda Biz 125 ES: R$ 13.505 (Preço Fipe aproximado de R$ 16.442 para unidades zero-quilômetro).

Honda Biz 125 EX: R$ 16.840 (Preço Fipe aproximado de R$ 19.563 para unidades zero-quilômetro).

Especificações técnicas do motor

Honda Biz 125 2027 - Foto: Divulgação Honda

O conjunto mecânico permanece o mesmo nas duas versões da linha 2027:

Motor: Monocilíndrico OHC de 123,9 cm³, quatro tempos, refrigerado a ar.

Potência: 9,53 cv a 7.500 rpm.

Torque: 1,03 kgfm a 6.000 rpm.

Transmissão: Câmbio semiautomático de 4 marchas com sistema rotativo.

Combustível: A versão EX possui tecnologia bicombustível (gasolina e etanol).

Diferenças entre as versões ES e EX

Honda Biz 125 2027 - Foto: Divulgação Honda

A configuração de entrada e a topo de linha apresentam distinções nos sistemas de freios e nos itens de série:

Biz 125 ES : equipada com freios a tambor de 130 mm nas duas rodas, sistema de frenagem combinada (CBS), painel analógico e rodas de liga leve com pneus sem câmara. Cores disponíveis: Branco e Cinza Metálico.

: equipada com freios a tambor de 130 mm nas duas rodas, sistema de frenagem combinada (CBS), painel analógico e rodas de liga leve com pneus sem câmara. Cores disponíveis: Branco e Cinza Metálico. Biz 125 EX : equipada com freio dianteiro a disco de 220 mm e freio traseiro a tambor de 130 mm, sistema CBS, painel digital com tela blackout e iluminação em LED. Cores disponíveis: Azul Escuro Perolizado, Branco Perolizado, Cinza Perolizado e Vermelho Metálico.

Garantia e revisões

Honda Biz 125 2027 - Foto: Divulgação Honda

A fabricante concede garantia de três anos sem limite de quilometragem. O plano de manutenção exige revisões a cada 6 mil quilômetros ou seis meses, com gratuidade de óleo Pro Honda a partir da terceira revisão programada.