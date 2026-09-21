VEJA O QUE MUDOU
Nova geração do BYD Dolphin Mini cresce e ganha mais potência
Hatch elétrico ganha visual remodelado, sensor LiDAR, até 420 km de autonomia e nova motorização
A montadora BYD apresentou oficialmente a nova geração do veículo Dolphin Mini na China, com registros e homologações junto ao Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação do país (MIIT).
O modelo passou por mudanças dimensionais, mecânicas e tecnológicas profundas, e já tem sua chegada confirmada ao mercado brasileiro, onde conviverá simultaneamente com a versão atual da gama.
Dimensões e porte
O veículo teve suas medidas consideravelmente ampliadas, deixando de ser um subcompacto convencional. O novo Dolphin Mini conta com 4,20 metros de comprimento, 1,81 metro de largura e 1,57 metro de altura.
O grande destaque fica por conta do entre-eixos, que passou para 2,65 metros — a mesma exata medida de SUVs compactos consolidados do mercado, como o Volkswagen T-Cross.
Motorização e desempenho
Na parte mecânica, a nova geração traz um motor elétrico de 129 cv de potência, o que representa um acréscimo de 34 cv em relação ao modelo anterior. A velocidade máxima homologada atinge os 150 km/h.
As opções de baterias dispõem de capacidades de 30 kWh e 39,2 kWh, oferecendo uma autonomia estimada entre 320 km e 420 km conforme o ciclo de homologação chinês (CLTC).
Tecnologia e valores
As unidades de pré-série e os registros de flagra exibem novos elementos visuais baseados em linhas mais retas e marcadas, além da introdução inédita de um sensor LiDAR posicionado no teto, dedicado ao suporte dos recursos avançados de assistência à condução integrados à tecnologia "God's Eye B" da marca.
- Valores na China: os preços de lançamento partem de aproximadamente 69.900 yuans (cerca de R$ 50.500 em conversão direta, sem impostos).
- Panorama no Brasil: a linha atual do veículo possui preços tabelados ao redor de R$ 118.990, enquanto os valores oficiais e a data exata de lançamento da nova geração para o mercado brasileiro ainda serão detalhados pela montadora.