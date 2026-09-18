Gigante chinesa anuncia fábrica no Brasil com 10 mil empregos

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A montadora chinesa GWM (Great Wall Motors) deu mais um passo em sua expansão no Brasil ao lançar o projeto de uma nova fábrica em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O empreendimento promete gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos e terá capacidade para produzir até 200 mil veículos por ano quando estiver em plena operação.

Com cerca de 1,7 milhão de metros quadrados, a unidade faz parte da estratégia da empresa para ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer a cadeia automotiva no país.

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Aracruz foi escolhida por localização estratégica

A nova fábrica será instalada em Aracruz, município localizado no Norte capixaba. Segundo a empresa, a escolha levou em consideração a infraestrutura logística da região e a proximidade com os portos, fatores considerados fundamentais tanto para a distribuição de veículos no Brasil quanto para as exportações.

Além do perfil industrial, a cidade também é conhecida pelo potencial turístico. Aracruz reúne mais de 15 praias, áreas preservadas de Mata Atlântica, rios, manguezais e comunidades indígenas que integram a identidade cultural do município.

A unidade será a segunda operação da GWM em território brasileiro. Atualmente, a fabricante mantém uma fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Produção será ampliada por etapas



O projeto prevê que a implantação da fábrica aconteça em fases. Na primeira etapa, a expectativa é produzir até 100 mil veículos por ano. Com a expansão da planta, a capacidade anual deverá dobrar e atingir 200 mil unidades, tornando a fábrica uma das maiores da companhia fora da China.

O complexo industrial contará com áreas de estamparia, soldagem, pintura e montagem final, permitindo que grande parte do processo de fabricação seja realizada no Brasil.

Investimento deve impulsionar economia da região

Além da geração de empregos diretos, a expectativa é que a chegada da GWM atraia fornecedores ligados aos setores de autopeças, logística, tecnologia, manutenção e engenharia.

O movimento também deve beneficiar segmentos como construção civil, transporte, hotelaria, alimentação e qualificação profissional, cenário comum em grandes polos automotivos.

Projeto faz parte da expansão da montadora

A nova unidade integra o plano bilionário de investimentos da GWM no Brasil. Embora a empresa não tenha informado o valor destinado exclusivamente à fábrica de Aracruz, a previsão é de investimentos de bilhões de reais nas diferentes fases do projeto.

Os primeiros veículos produzidos na unidade capixaba devem sair da linha de montagem nos próximos anos.

Produção também será destinada ao mercado externo

Além de abastecer o mercado brasileiro, a fábrica foi planejada para atender outros países da América Latina. Entre os destinos previstos para exportação estão Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e México.

A proximidade com os portos do Espírito Santo foi apontada como um dos principais diferenciais para reduzir custos logísticos e ampliar a competitividade da montadora na região.