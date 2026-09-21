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NOVA TECNOLOGIA

Nova bateria chinesa pode recarregar carro elétrico em 9 minutos

Sistema recupera 100 km de autonomia por minuto de conexão ao carregador

Jair Mendonça Jr
Por
Fabricante chinesa Sunwoda apresentou uma nova tecnologia de bateria LFP
Fabricante chinesa Sunwoda apresentou uma nova tecnologia de bateria LFP - Foto: CarNewsChina

A fabricante chinesa Sunwoda apresentou uma nova tecnologia de bateria LFP com taxa de 15C. O sistema recupera 100 km de autonomia por minuto de conexão ao carregador.

Os dados divulgados indicam que a carga passa de 10% para 70% em cinco minutos. O intervalo de 10% a 97% ocorre em nove minutos sob temperatura ambiente.

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Desempenho sob baixas temperaturas

A tecnologia mantém o funcionamento em condições climáticas severas. A fabricante afirma que o sistema adiciona 700 km de autonomia em quinze minutos a -20 °C.

Nessa mesma temperatura, a bateria atinge a faixa de 10% a 97% de carga sem restrições operacionais severas. O gerenciamento térmico administra o calor gerado pelas altas correntes de energia.

Durabilidade e ecossistema

A empresa garante o produto por dez anos ou 300.000 km. A política de garantia não estabelece limites para a quantidade de sessões de recarga ultrarrápida executadas durante o período.

A Sunwoda fornece componentes para marcas como Geely, Dongfeng e GAC. A companhia também desenvolveu uma infraestrutura integrada que combina geração de energia solar, armazenamento e carregamento ultrarrápido.

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bateria LFP Sunwoda

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