Nova bateria chinesa pode recarregar carro elétrico em 9 minutos

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A fabricante chinesa Sunwoda apresentou uma nova tecnologia de bateria LFP com taxa de 15C. O sistema recupera 100 km de autonomia por minuto de conexão ao carregador.

Os dados divulgados indicam que a carga passa de 10% para 70% em cinco minutos. O intervalo de 10% a 97% ocorre em nove minutos sob temperatura ambiente.

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Desempenho sob baixas temperaturas

A tecnologia mantém o funcionamento em condições climáticas severas. A fabricante afirma que o sistema adiciona 700 km de autonomia em quinze minutos a -20 °C.

Nessa mesma temperatura, a bateria atinge a faixa de 10% a 97% de carga sem restrições operacionais severas. O gerenciamento térmico administra o calor gerado pelas altas correntes de energia.

Durabilidade e ecossistema

A empresa garante o produto por dez anos ou 300.000 km. A política de garantia não estabelece limites para a quantidade de sessões de recarga ultrarrápida executadas durante o período.

A Sunwoda fornece componentes para marcas como Geely, Dongfeng e GAC. A companhia também desenvolveu uma infraestrutura integrada que combina geração de energia solar, armazenamento e carregamento ultrarrápido.