BYD Atto 2 2027 chega com 501 km de autonomia e redução de preço

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A BYD realizou alterações na linha do SUV compacto elétrico Yuan Up, comercializado internacionalmente como Atto 2. A atualização introduziu uma configuração inédita e ajustes de valores no mercado chinês.

Novas opções de autonomia e preços

A principal modificação mecânica consiste na adição da versão Excellent. Esta variante utiliza uma bateria de 51,13 kWh, que assegura alcance de até 501 quilômetros pelo ciclo CLTC.

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As opções anteriores permanecem disponíveis com acumuladores de 32 kWh (301 km de autonomia) e 45,12 kWh (401 km de autonomia). A variante de 401 km registrou queda de preço equivalente a 18.000 yuans, cerca de R$ 13,2 mil.

A tabela da linha 2027 varia entre 74.800 yuans e 104.800 yuans, com incentivos temporários de troca que posicionam os valores promocionais entre 69.800 yuans e 99.800 yuans.

Dimensões e habitabilidade

As medidas estruturais do veículo não mudaram. O modelo mantém 4,310 metros de comprimento, 1,830 metro de largura, 1,675 metro de altura e 2,620 metros de distância entre-eixos.

Modificações internas e tecnologia

O interior recebeu volante de dois raios e seletor de marchas posicionado na coluna de direção. O painel de instrumentos digital possui 8,8 polegadas, enquanto a central multimídia apresenta tela de 12,8 polegadas.

O sistema DiLink 100 Advanced Smart Cockpit integra comando por voz e conectividade com smartphones em todas as versões. O pacote tecnológico contempla visão 360 graus e o sistema de assistência God's Eye C, que inclui funções de piloto automático para rodovias e estacionamento remoto.