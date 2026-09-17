5º carro mais vendido do Brasil tem fila de 90 dias e estoque esgotado

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A GWM interrompeu o recebimento de novos pedidos para o SUV elétrico Ora 5 em concessionárias do Brasil. O prazo de entrega do modelo superou noventa dias úteis.

A montadora chinesa registrou 1.810 emplacamentos entre os meses de junho e agosto de 2026.

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A alta procura posicionou o veículo entre os cinco elétricos mais vendidos do país no período.

A rede de atendimento adotou a paralisação temporária para conter a formação de gargalos logísticos. A normalização do estoque nas lojas está prevista para janeiro de 2027.

Características e preço do Ora 5

GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

O Ora 5 chegou ao mercado brasileiro no final de junho. O veículo é comercializado em versão única pelo valor de R$ 163.990. O SUV possui motor de 204 cavalos de potência e bateria de 58,3 kWh, com autonomia de 349 quilômetros segundo o Inmetro.

Posicionamento da fabricante

Interior GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

A fabricante informou que a demanda superou as projeções iniciais de vendas. A empresa declarou que busca alternativas para acelerar a entrega das unidades compradas e reduzir o tempo de espera dos clientes.

O modelo compete diretamente com utilitários esportivos elétricos e híbridos comercializados no território nacional.