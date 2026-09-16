Volkswagen lança modelo elétrico mais potente da historia

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A Volkswagen apresentou o ID.3 GTI, veículo elétrico equipado com motor de 326 cv e 545 Nm de torque. O modelo substitui a nomenclatura GTX e utiliza tração traseira, configuração inédita na linha esportiva da marca.

Versões e valores

Volkswagen ID.3 GTI - Foto: Divulgação Volkswagen

A montadora alemã estruturou a oferta do ID.3 GTI em configuração única de topo de linha equipada com o conjunto de baterias de 79 kWh. A tabela de preços oficial para o mercado europeu não foi divulgada pela fabricante no evento de revelação.

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Desempenho e bateria

Volkswagen ID.3 GTI - Foto: Divulgação Volkswagen

O hatch elétrico acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos. A velocidade máxima é limitada a 200 km/h. O conjunto mecânico utiliza bateria de 79 kWh, com autonomia homologada de até 601 km pelo ciclo WLTP.

O sistema aceita recargas rápidas de corrente contínua que elevam o nível de energia de 10% a 80% em 29 minutos.

Design e equipamentos

Interior Volkswagen ID.3 GTI - Foto: Divulgação Volkswagen

A carroceria mantém elementos visuais tradicionais da linha esportiva, incluindo faixa vermelha na grade dianteira, para-choques exclusivos e rodas de liga leve de 20 polegadas com desenho inspirado no conceito Wörthersee.

O habitáculo traz bancos com revestimento em padrão xadrez e volante multifuncional com seletor de modos de condução.

Disponibilidade e mercado brasileiro

A comercialização na Europa tem início previsto para os próximos meses. O modelo não será oferecido no Brasil, visto que a estratégia comercial da montadora no país direciona o foco para outros produtos eletrificados.