UTILITÁRIO ESPORTIVO
Renault Boreal híbrido 4x4 com 6 marchas estreia no Brasil
Novo SUV aposta em arquitetura eletrificada sem cardã para disputar mercado com Compass e Corolla
A Renault confirmou o lançamento do Boreal híbrido 4x4 no mercado brasileiro para 2027. O modelo utiliza a tecnologia hybrid E-Tech 4x4 flex fuel, desenvolvida no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, após um ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões.
O utilitário esportivo (SUV) adota arquitetura que elimina o eixo cardã. O conjunto mecânico associa o motor dianteiro 1.3 TCe turbo flex, um sistema híbrido leve de 48 V e um propulsor elétrico traseiro. O motor elétrico entrega 31 cv e 8,9 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 0,84 kWh.
Especificações técnicas e motorização
O motor térmico 1.3 turbo flex opera em conjunto com a transmissão automatizada EDC de seis marchas e dupla embreagem úmida. Para atender às normas da fase PL8 do Proconve, a calibração do motor sofreu alterações. Com etanol, a potência passa de 163 cv para 160 cv. Com gasolina, mantém 156 cv, enquanto o torque permanece em 27,5 kgfm.
A bateria de 0,84 kWh não possui recarga externa. A função do sistema consiste em recuperar energia durante as desacelerações, auxiliar o motor a combustão e acionar as rodas traseiras em situações de baixa aderência, arrancadas ou retomadas.
A Renault não divulgou a potência combinada total do sistema, os números oficiais de consumo de combustível, os dados de desempenho de aceleração ou os preços das versões.
Dimensões, preços e posicionamento de mercado
O Renault Boreal possui 4,56 metros de comprimento, 2,70 metros de distância entre-eixos, 213 milímetros de vão livre do solo e capacidade de porta-malas de 522 litros pelo padrão VDA.
A gama atual do modelo parte de R$ 182.990, mas os valores definitivos da futura configuração híbrida 4x4 permanecem indefinidos pela montadora.
O veículo posiciona-se no segmento de SUVs médios. Entre os concorrentes diretos no mercado nacional estão o Jeep Compass, o Toyota Corolla Cross e o GWM Haval H6.
A linha 2027 do modelo incorpora atualizações no sistema multimídia OpenR Link, que integra serviços da Google e recursos de inteligência artificial do Gemini por meio de atualizações remotas (over-the-air).
Ficha técnica preliminar do Renault Boreal Híbrido 4x4 2027
- Lançamento: 2027
- Produção: São José dos Pinhais (PR)
- Preço: não divulgado (versões atuais partem de R$ 182.990)
- Motor térmico: 1.3 TCe turbo flex
- Potência (etanol / gasolina): 160 cv / 156 cv
- Torque: 27,5 kgfm
- Transmissão: Automatizada de dupla embreagem (EDC) de 6 marchas
- Sistema híbrido: 48 V com propulsor elétrico traseiro (31 cv e 8,9 kgfm)
- Bateria: 0,84 kWh
- Comprimento: 4,56 metros
- Entre-eixos: 2,70 metros
- Porta-malas: 522 litros