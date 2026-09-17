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UTILITÁRIO ESPORTIVO

Renault Boreal híbrido 4x4 com 6 marchas estreia no Brasil

Novo SUV aposta em arquitetura eletrificada sem cardã para disputar mercado com Compass e Corolla

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Boreal híbrido 4x4
Renault Boreal híbrido 4x4 - Foto: Divulgação Renault

A Renault confirmou o lançamento do Boreal híbrido 4x4 no mercado brasileiro para 2027. O modelo utiliza a tecnologia hybrid E-Tech 4x4 flex fuel, desenvolvida no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, após um ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões.

O utilitário esportivo (SUV) adota arquitetura que elimina o eixo cardã. O conjunto mecânico associa o motor dianteiro 1.3 TCe turbo flex, um sistema híbrido leve de 48 V e um propulsor elétrico traseiro. O motor elétrico entrega 31 cv e 8,9 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 0,84 kWh.

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Especificações técnicas e motorização

Traseira Renault Boreal híbrido 4x4
Traseira Renault Boreal híbrido 4x4 - Foto: Divulgação Renault

O motor térmico 1.3 turbo flex opera em conjunto com a transmissão automatizada EDC de seis marchas e dupla embreagem úmida. Para atender às normas da fase PL8 do Proconve, a calibração do motor sofreu alterações. Com etanol, a potência passa de 163 cv para 160 cv. Com gasolina, mantém 156 cv, enquanto o torque permanece em 27,5 kgfm.

A bateria de 0,84 kWh não possui recarga externa. A função do sistema consiste em recuperar energia durante as desacelerações, auxiliar o motor a combustão e acionar as rodas traseiras em situações de baixa aderência, arrancadas ou retomadas.

A Renault não divulgou a potência combinada total do sistema, os números oficiais de consumo de combustível, os dados de desempenho de aceleração ou os preços das versões.

Dimensões, preços e posicionamento de mercado

Interior Renault Boreal híbrido 4x4
Interior Renault Boreal híbrido 4x4 - Foto: Motor 1

O Renault Boreal possui 4,56 metros de comprimento, 2,70 metros de distância entre-eixos, 213 milímetros de vão livre do solo e capacidade de porta-malas de 522 litros pelo padrão VDA.

A gama atual do modelo parte de R$ 182.990, mas os valores definitivos da futura configuração híbrida 4x4 permanecem indefinidos pela montadora.

O veículo posiciona-se no segmento de SUVs médios. Entre os concorrentes diretos no mercado nacional estão o Jeep Compass, o Toyota Corolla Cross e o GWM Haval H6.

A linha 2027 do modelo incorpora atualizações no sistema multimídia OpenR Link, que integra serviços da Google e recursos de inteligência artificial do Gemini por meio de atualizações remotas (over-the-air).

Ficha técnica preliminar do Renault Boreal Híbrido 4x4 2027

  • Lançamento: 2027
  • Produção: São José dos Pinhais (PR)
  • Preço: não divulgado (versões atuais partem de R$ 182.990)
  • Motor térmico: 1.3 TCe turbo flex
  • Potência (etanol / gasolina): 160 cv / 156 cv
  • Torque: 27,5 kgfm
  • Transmissão: Automatizada de dupla embreagem (EDC) de 6 marchas
  • Sistema híbrido: 48 V com propulsor elétrico traseiro (31 cv e 8,9 kgfm)
  • Bateria: 0,84 kWh
  • Comprimento: 4,56 metros
  • Entre-eixos: 2,70 metros
  • Porta-malas: 522 litros

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