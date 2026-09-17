Montadora investe R$ 2 bilhões e gera novos empregos no Brasil

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A Renault Geely do Brasil confirmou um aporte financeiro de R$ 2 bilhões no Brasil. O valor integra o ciclo de investimentos programado entre 2025 e 2027, elevando o montante total aplicado pelas marcas no país para R$ 5,8 bilhões.

O anúncio ocorreu em Brasília, com a participação de executivos globais das montadoras e representantes do governo federal.

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Cronograma de produção e lançamentos

Os recursos viabilizam a adaptação do complexo industrial localizado no Paraná, que conta com cinco mil colaboradores.

Geely EX2 : a montagem nacional do modelo hatch 100% elétrico foi estabelecida para dezembro de 2026.

: a montagem nacional do modelo hatch 100% elétrico foi estabelecida para dezembro de 2026. Tecnologia híbrida : o planejamento contempla a fabricação do sistema Renault Hybrid E-Tech 4x4 flex fuel a partir de 2027.

: o planejamento contempla a fabricação do sistema Renault Hybrid E-Tech 4x4 flex fuel a partir de 2027. Plataforma GEA : a arquitetura tecnológica da Geely será utilizada no desenvolvimento de um novo veículo da Renault fabricado no território brasileiro.

Participação de mercado e operações

A parceria industrial possui 26,4% de participação da Geely na operação local. A estrutura fabril brasileira possui capacidade produtiva de 400 mil unidades anuais, integrando veículos a combustão, híbridos e elétricos na mesma linha de montagem.