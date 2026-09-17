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Montadora investe R$ 2 bilhões e gera novos empregos no Brasil

Aporte financeiro viabiliza nova linha de veículos e postos de trabalho no setor industrial

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Geely do Brasil
Renault Geely do Brasil - Foto: Divulgação Renault Geely do Brasil

A Renault Geely do Brasil confirmou um aporte financeiro de R$ 2 bilhões no Brasil. O valor integra o ciclo de investimentos programado entre 2025 e 2027, elevando o montante total aplicado pelas marcas no país para R$ 5,8 bilhões.

O anúncio ocorreu em Brasília, com a participação de executivos globais das montadoras e representantes do governo federal.

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Cronograma de produção e lançamentos

Os recursos viabilizam a adaptação do complexo industrial localizado no Paraná, que conta com cinco mil colaboradores.

  • Geely EX2: a montagem nacional do modelo hatch 100% elétrico foi estabelecida para dezembro de 2026.
  • Tecnologia híbrida: o planejamento contempla a fabricação do sistema Renault Hybrid E-Tech 4x4 flex fuel a partir de 2027.
  • Plataforma GEA: a arquitetura tecnológica da Geely será utilizada no desenvolvimento de um novo veículo da Renault fabricado no território brasileiro.

Participação de mercado e operações

A parceria industrial possui 26,4% de participação da Geely na operação local. A estrutura fabril brasileira possui capacidade produtiva de 400 mil unidades anuais, integrando veículos a combustão, híbridos e elétricos na mesma linha de montagem.

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Geração de Emprego Renault Geely do Brasil

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