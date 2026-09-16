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OPORTUNIDADE

BYD chega a 8 mil funcionários em Camaçari e abre mais 1.500 vagas

Com foco no terceiro turno, montadora antecipa contratações e oferta vagas presenciais em Salvador

Jair Mendonça Jr
Por
BYD Camaçari
BYD Camaçari - Foto: Divulgação BYD

A BYD atingiu a marca de 8 mil colaboradores diretos em seu complexo industrial localizado no município baiano de Camaçari. A montadora iniciou um processo de seleção para preencher 1.500 vagas de emprego até o final do ano.

As contratações integram o planejamento estratégico da empresa para implantar o terceiro turno de produção na fábrica. O objetivo da expansão operacional é atender ao crescimento da demanda por veículos no mercado nacional.

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Seleção presencial em Salvador

Parte das vagas será preenchida durante a Feira Emprega Transporte, evento programado para quinta, 17, e sexta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A organização disponibilizará 290 postos de trabalho imediatos no local.

As oportunidades abrangem diferentes setores da unidade fabril, com foco nas áreas de produção, logística, manutenção e controle de qualidade.

Crescimento do polo industrial

Com o volume atual de contratações, a companhia consolidação sua posição entre os principais empregadores do setor industrial na Bahia. A estrutura fabril de Camaçari engloba os setores de estamparia, soldagem, pintura e montagem final de veículos.

Os candidatos interessados em participar dos processos seletivos podem verificar os requisitos específicos por meio dos canais oficiais de recrutamento da empresa e nas agências de emprego parceiras no estado.

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