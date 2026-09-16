BYD chega a 8 mil funcionários em Camaçari e abre mais 1.500 vagas

Siga o A TARDE no Google

A BYD atingiu a marca de 8 mil colaboradores diretos em seu complexo industrial localizado no município baiano de Camaçari. A montadora iniciou um processo de seleção para preencher 1.500 vagas de emprego até o final do ano.

As contratações integram o planejamento estratégico da empresa para implantar o terceiro turno de produção na fábrica. O objetivo da expansão operacional é atender ao crescimento da demanda por veículos no mercado nacional.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Seleção presencial em Salvador

Parte das vagas será preenchida durante a Feira Emprega Transporte, evento programado para quinta, 17, e sexta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A organização disponibilizará 290 postos de trabalho imediatos no local.

As oportunidades abrangem diferentes setores da unidade fabril, com foco nas áreas de produção, logística, manutenção e controle de qualidade.

Crescimento do polo industrial

Com o volume atual de contratações, a companhia consolidação sua posição entre os principais empregadores do setor industrial na Bahia. A estrutura fabril de Camaçari engloba os setores de estamparia, soldagem, pintura e montagem final de veículos.

Os candidatos interessados em participar dos processos seletivos podem verificar os requisitos específicos por meio dos canais oficiais de recrutamento da empresa e nas agências de emprego parceiras no estado.