Feira de emprego em Salvador oferece 1 mil vagas; veja como participar

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Com mais de 1 mil vagas de emprego ofertadas por empresas de diversos segmentos, a Feira Emprega Transporte SEST SENAT Salvador acontece nos dias 17 e 18 de setembro. O evento será sediado na Arena Fonte Nova, no bairro Nazaré.

Entre as oportunidades já confirmadas, além de diversas empresas dos setores de transporte, logística, indústria, comércio e serviços, há vagas para grandes companhias como:

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BYD Auto do Brasil: 290 vagas;

Solar Coca-Cola: 110 vagas.

Além das oportunidades em um espaço onde as empresas realizarão recrutamento e seleção no local, o público terá acesso a palestras gratuitas sobre empregabilidade, mercado de trabalho e qualificação profissional.

Como participar?

A entrada no evento é gratuita e os interessados devem comparecer na Fonte Nova, 17 e/ou 18 de setembro, das 8h às 17h, munidos de documentos de identificação e currículo atualizado.

O acesso será feito através da Ladeira da Fonte, portão 12.

Para facilitar a dinâmica do evento, é possível realizar um pré-cadastro através deste link.